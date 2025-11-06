Почему в Казахстане отказались от кредитной амнистии

Это позволит переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов перевело исторические данные с семи старых систем на новую платформу Smart Data Finance, которая формирует досье на налогоплательщиков, сообщил на - Министерство финансов перевело исторические данные с семи старых систем на новую платформу Smart Data Finance, которая формирует досье на налогоплательщиков, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов.





По словам спикера, ранее в некоторых случаях сбор и обработка информации велись вручную. Теперь система интегрирована с 74 базами госорганов и формирует налоговые досье на всех физических и юридических лиц.





Это позволяет переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации. Ранее у бизнеса и у физических лиц был вопрос, если я купил недвижимость и в госбазе данных она числится, почему я должен в декларации это забивать сам физически. Задача тотальной цифровизации - это как раз собрать все данные о гражданине, о юридическом лице и предоставить в виде предзаполненной декларации, как те или иные налоги будут начисляться", - пояснил Асет Турысов.





Кроме того, в Комитете государственных доходов реализуется проект "Цифровая карта госфинансов". Система собирает данные о местоположении компаний, кассовой дисциплине, количестве выбитых чеков и товарной аналитике.





Например, 260 тыс. контрольных кассовых машин в течение года отбивали один чек и одну сумму. Эта кассовая дисциплина очень низкая и создает вопросы. Все это делается для того, чтобы в системе управления рисками взаимодействовать с юридическими лицами. И если кассовая дисциплина не соблюдается, то мы будем отправлять информирование, что есть какие-то вопросы, необходимо улучшать и делать прозрачными свои процессы", - пояснил спикер.





В дальнейшем в "Цифровую карту госфинансов" планируется интегрировать не только чеки и счета-фактуры, но и расходную часть. Это позволит формировать полную картину доходов и расходов по регионам и использовать данные для анализа цен, товарных потоков и планирования государственного бюджета с применением искусственного интеллекта.





Также спикер ответил на вопрос об информационной безопасности платформы с данными налогоплательщиков.





Система прошла испытание на информбезопасность, и, конечно, эти данные доступны не всем. Это автоматом будет прорабатываться только на центре и, соответственно, только в определенных каких-то рисковых случаях", - отметил Асет Турысов.



