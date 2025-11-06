05.11.2025, 16:32 68821
Почему в Казахстане отказались от кредитной амнистии
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Почему в Республике Казахстан отказались от новой кредитной амнистии, рассказала в кулуарах мажилиса председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Кредитная амнистия проводится за счет средств государства, то есть необходимо будет государству снова выделять деньги для того, чтобы списать кредиты гражданам. К сожалению, после кредитной амнистии 2019 года определенная часть тех, кому было списано (...) получили новый кредит и заново вышли в просрочку. Это также создает "моральный риск" того, что люди будут ждать, что каждые 5-6 лет будет проводиться амнистия", - пояснила Мадина Абылкасымова.
Она подчеркнула, что это большая нагрузка на бюджет.
Ранее сообщалось, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. Как сообщила депутат мажилиса Унзила Шапак, за два года задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
Напомним, летом сообщалось, что совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам в Казахстане с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге.
Между тем Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.
05.11.2025
Полную информацию об условиях кредитования обяжут раскрывать казахстанские банки
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования", - заявили в пресс-службе.
Также отметили в мажилисе, одна из ключевых норм законопроекта - усиление защиты прав потребителей через внедрение поведенческого надзора.
Действующее в настоящее время пруденциальное регулирование обеспечивает финансовую устойчивость банков. Поведенческий же надзор будет следить за соблюдением прав заемщиков, добросовестным поведением банков и прозрачностью их работы с клиентами. Также будет контролироваться полнота раскрываемой информации, корректность договоров и наличие механизмов досудебного урегулирования споров. В этой связи законопроект предусматривает создание единого офиса финансового омбудсмена, который объединит существующих банковского, страхового и микрофинансового омбудсменов", - сообщили в нижней палате парламента.
Кроме того, в целях повышения конкуренции и упрощения доступа на банковский рынок предусматривается введение двух видов лицензий - базовой и универсальной. При этом, базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций.
Законопроектами закрепляется возможность для банков открывать так называемые исламские окна - специализированные подразделения, предлагающие услуги по принципам исламского финансирования. В настоящее время осуществлять исламскую банковскую деятельность в Казахстане возможно только через создание отдельного исламского банка. Новый закон позволит банкам расширить спектр услуг и повысить конкуренцию на финансовом рынке, сохраняя при этом соответствие нормам шариата", - добавили в пресс-службе.
Между тем председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.
05.11.2025
Особый режим для разработки сложных месторождений нефти вводят в Казахстане
В новом проекте Кодекса "О недрах и недропользовании" также создаются условия для увеличения минерально-сырьевой базы и упрощается процедура аукционов
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Инициатива депутатов направлена на привлечение инвестиций в разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли", - говорится в сообщении.
При подготовке документа ко второму чтению депутаты внесли ряд изменений в его положения.
В частности, предлагается установить особый правовой режим в отношении разработки технологически сложных месторождений с высоковязкой, битуминозной и сланцевой нефтью.
Также в кодексе создаются условия для увеличения минерально-сырьевой базы.
Депутаты внесли нормы, позволяющие углублять нижнюю пространственную границу участков недр до 5000 метров без изменения замкнутых контуров, что позволит проводить доразведку участков добычи.
Кроме того, поправки предусматривают меры поддержки недропользователей, применяющих специальные методы увеличения извлечения нефти.
Для восполнения дефицита ресурсов газа действующим добычным газовым месторождениям позволят переходить на улучшенные модельные контракты по сложным проектам. Это станет возможным при условии, что неисполненные объемы работ будут включены в обязательства последующих периодов", - разъяснили в мажилисе.
Также упрощена процедура аукционов.
В связи с функционированием электронной системы проведения аукциона по предоставлению права недропользования по углеводородам поправками в Кодекс "О недрах и недропользовании" упрощается процедура рассмотрения заявок. Кроме того, отменены комиссии и бумажные протоколы и сокращены сроки признания аукциона несостоявшимся", - сообщили в пресс-службе.
05.11.2025
В Казахстане с 1 декабря запускается автолизинг для граждан
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря в Казахстане начнет действовать новый финансовый инструмент - автолизинг для физических лиц, сообщил на своей странице в Instagram мажилисмен Олжас Куспеков.
По словам депутата, именно партия Respublica первой предложила внедрить такую возможность еще в 2023 году.
Финансовые трудности с приобретением автомобиля знакомы многим казахстанцам. Не у всех есть возможность брать дорогие кредиты или годами копить на первоначальный взнос. Эту тему мы впервые подняли еще два года назад, и сегодня она воплотилась в реальность: по поручению президента запускается механизм автолизинга для физических лиц. Это шаг к реальной доступности автомобилей для граждан", - заявил мажилисмен.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил расширить меры по обеспечению доступности автомобилей для граждан. Теперь наряду с программой льготного автокредитования появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.
Механизм разработан Министерством торговли и интеграции и уже включен в проект изменений в правила внутренней торговли. Документ размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".
В Министерстве торговли и интеграции отмечают, что внедрение автолизинга повысит доступность автотранспорта, простимулирует развитие внутреннего рынка и укрепит конкурентную среду.
Наша задача - проследить, чтобы лизинг не превратился в автокредит с другими условиями, а действительно стал удобным, гибким и выгодным инструментом для людей", - добавил депутат.
Введение автолизинга позволит тысячам казахстанских семей и молодых людей приобрести собственный автомобиль, повысить мобильность и качество жизни.
04.11.2025
Ремонт на всех нефтеперерабатывающих заводах завершил "КазМунайГаз"
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания Республики Казахстан "КазМунайГаз" завершила ремонт на всех своих нефтеперерабатывающих заводах, сообщил глава КМГ Асхат Хасенов в кулуарах конференции ADIPEC.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Недавно стало известно, что Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС.
04.11.2025
Объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20%
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев 2025 года объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках промышленной кооперации к настоящему времени реализовано 12 проектов на сумму 204 млн долларов. В проработке находятся еще 3 проекта", - заявили в пресс-службе.
Приветствуя премьер-министра Беларуси Александра Турчина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Беларуси и твердого настроя на его дальнейшее развитие.
Насколько я знаю, Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. В целом я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к вашей стране, к вашему народу и самобытной культуре. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение", - отметил глава государства.
Александр Турчин заверил Касым-Жомарта Токаева, что и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств.
Мы в Беларуси внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. На протяжении длительного времени страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться тем достижениям, которые вы на сегодняшний день имеете. Как вы правильно сказали, сегодня растет наш взаимный товарооборот", - сказал премьер-министр.
Напомним, в 2024 году товарооборот между Республикой Казахстан и Беларусью достиг $900 млн.
04.11.2025
АЛМЭКС планирует продать часть своей доли в Halyk Bank
При этом компания сохранит мажоритарную долю в банке
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" заявило о намерении частичной продажи своей доли в "АО "Народный банк Казахстана".
АО "Народный Банк Казахстана" стало известно, что АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" объявило о том, что, получив обратную связь от инвестиционного сообщества, АЛМЭКС рассматривает ряд альтернативных вариантов с целью повышения ликвидности акций и ГДР Halyk Bank, включая возможную частичную продажу своей доли на рынках капитала. Рассматриваемые варианты зависят от благоприятных рыночных условий", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
При этом отмечается, что "АЛМЭКС" сохранит мажоритарную долю в Halyk Bank.
По данным KASE, на 1 октября 2025 года группе "АЛМЭКС" принадлежит 59,39% банка, The Bank of New York (номинальный держатель) - 22,66%.
04.11.2025
Досье на всех налогоплательщиков планируют сформировать в Казахстане Дополнено
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов перевело исторические данные с семи старых систем на новую платформу Smart Data Finance, которая формирует досье на налогоплательщиков, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов.
По словам спикера, ранее в некоторых случаях сбор и обработка информации велись вручную. Теперь система интегрирована с 74 базами госорганов и формирует налоговые досье на всех физических и юридических лиц.
Это позволяет переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации. Ранее у бизнеса и у физических лиц был вопрос, если я купил недвижимость и в госбазе данных она числится, почему я должен в декларации это забивать сам физически. Задача тотальной цифровизации - это как раз собрать все данные о гражданине, о юридическом лице и предоставить в виде предзаполненной декларации, как те или иные налоги будут начисляться", - пояснил Асет Турысов.
Кроме того, в Комитете государственных доходов реализуется проект "Цифровая карта госфинансов". Система собирает данные о местоположении компаний, кассовой дисциплине, количестве выбитых чеков и товарной аналитике.
Например, 260 тыс. контрольных кассовых машин в течение года отбивали один чек и одну сумму. Эта кассовая дисциплина очень низкая и создает вопросы. Все это делается для того, чтобы в системе управления рисками взаимодействовать с юридическими лицами. И если кассовая дисциплина не соблюдается, то мы будем отправлять информирование, что есть какие-то вопросы, необходимо улучшать и делать прозрачными свои процессы", - пояснил спикер.
В дальнейшем в "Цифровую карту госфинансов" планируется интегрировать не только чеки и счета-фактуры, но и расходную часть. Это позволит формировать полную картину доходов и расходов по регионам и использовать данные для анализа цен, товарных потоков и планирования государственного бюджета с применением искусственного интеллекта.
Дополнено 04.11.2025
Также спикер ответил на вопрос об информационной безопасности платформы с данными налогоплательщиков.
Система прошла испытание на информбезопасность, и, конечно, эти данные доступны не всем. Это автоматом будет прорабатываться только на центре и, соответственно, только в определенных каких-то рисковых случаях", - отметил Асет Турысов.
Ранее сообщалось что со следующего года Минфин будет применять новые правила расчета доходов физлиц косвенным методом для дальнейшего налогообложения. Также в министерстве определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах.
04.11.2025
В Минсельхозе цены на мясо считают приемлемыми
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил на вопросы журналистов, касающиеся роста цен на мясо, молочные и другие продукты, особенно в преддверии Нового года.
В принципе, оптовые цены все приемлемые. Тот же картофель сегодня продают по 110-120 тенге за килограмм. Сегодня в среднем мясо в зависимости от степени упитанности стоит 1700-1800 тенге. На выходе мясо будет стоить примерно 3400 тенге. Также накладывается логистика, кто и где продает, поэтому может быть и дороже. Вырезка тоже стоит дороже. За счет стабфонда мы будем удерживать цену", - приводит слова министра zakon.kz.
Он пояснил, что цена на казахстанском рынке на мясо поднялась из-за роста спроса на внешних рынках.
Средняя цена по статистике сегодня утром составляет 3 249 тенге. Вчера я направлял сотрудников в магазины и на рынки - у меня даже есть фотографии: мясо стоит 3,5-3,6 тысячи тенге за килограмм, а премиальные вырезки - от 4,3-5 тысячи", - цитирует Сапарова издание "Казинформ".
Глава Минсельхоза подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители также не должны нести убытки.
Мы пытаемся найти золотую середину в этом вопросе - нужно, чтобы и фермеры не несли убыток и чтобы цена была приемлемой для покупателей. При помощи стабфондов потихоньку цена на мясо будет стабилизироваться", - сказал Сапаров.
При этом министр не стал делать прогнозы по ценам на продукты на будущее. По его мнению, цены удастся удержать на текущем уровне, поскольку сейчас живой скот не вывозят, а мясо квотируют, поэтому проблем возникнуть не должно.
Ранее сообщалось, что за год мясо подорожало в Казахстане на 19,1%. Продукты питания внесли наибольший вклад в годовой уровень инфляции. Как показало исследование, из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
