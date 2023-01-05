В Казахстане за год инфляция выросла на 20,3%
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в декабре в годовом исчислении составила 20,3%, цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары - на 19,4%, платные услуги - на 14,1%, говорится в отчете бюро национальной статистики.
В месячном выражении индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем в декабре 2022 года снизился на 0,2 процентных пункта и составил 1,2%. По сравнению с ноябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 1,3% и платные услуги - на 0,5%", - говорится в отчете.
Заметнее всего, по данным статистики, в декабре выросли цены на овощи.
В декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры - на 14,6%, перец сладкий - на 8,4%, лук репчатый - на 7,9%, свекла - на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны - на 0,9%", - сообщает бюро нацстатистики.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года, беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшеты - на 6,3%, электрообогреватели - на 6,1%, ноутбуки - на 3,7%. Также выросли цены на средства для мытья посуды и стиральные порошки, на 4,5% и 4% соответственно.
Цены на платные услуги за прошедший месяц в среднем выросли на 0,5%.
В частности, повысилась стоимость услуг медстрахования туристов - на 7,3%, а услуги мойщиков машин подорожали на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) - по 0,4%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях - по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая - по 0,7% - в Шымкенте и Мангистауской области", - сообщается в отчете.
В разрезе регионов продовольственные товары больше всего подорожали в Костанайской и Жамбылской областях - по 2,5%, цены на непродовольственные товары сильнее всего выросли в Костанайской области - на 2,2%, цены на платные услуги в области Жетісу - на 1,7%.
Из товаров за год больше всего подорожали сахар-рафинад (на 92,7%), хозяйственное мыло (на 87,6%), и канцтовары (на 70,3%). Подешевели сжиженный газ в баллонах (на 23%), и капуста белокочанная (на 15,2%).
Напомним, по результатам опроса, проведенного агентством KAZAKHSTAN TODAY, 82% респондентов ответили, что государство должно установить предельные цены на продукты, а 13% заявили, что люди должны приспособиться к новым реалиям.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в числе задач правительства на текущий год - двукратное сокращение инфляции и обеспечение роста экономики на 4%.