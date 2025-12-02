Сельское хозяйство, логистика, туризм и подготовка кадров: в Туркестане представили ключевые направления инвестирования

Он вводится с 1 января

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Единый реестр казахстанских товаропроизводителей запустят в 2026 году в Казахстане. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства.





С 1 января вводится Единый реестр казахстанских товаропроизводителей для прозрачной и адресной поддержки предприятий с реальной производственной базой", - проинформировал Ерсайын Нагаспаев.





По его словам, в настоящее время формируется Национальная информационная цифровая экосистема промышленности, обеспечивающая сбор, хранение и анализ данных, а также информационное взаимодействие между государственными органами и предприятиями. Основные компоненты экосистемы уже проходят поэтапный запуск.





Запущена Государственная информационная система Tizilim, позволяющая анализировать закупки недропользователей. В системе зарегистрировано более 6 тыс. заказчиков и 900 поставщиков.





По итогам прошлого года доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9% до 19%, а их количество увеличилось до более 1 тыс.





Средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, облачные технологии - на 142, решения промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта - на 72, промышленные роботы работают на 48 производствах.





Он отметил, что также разработана Дорожная карта по внедрению технологий искусственного интеллекта. На крупных предприятиях, включая "СарыаркаАвтоПром", "Казфосфат", "Qarmet", "Казцинк", ERG, KAZ Minerals, "Astana Motors" реализуется 41 ИИ-решение.