22.08.2025
Свыше тысячи китайских автопоездов прошло через пост Курык по Транскаспийскому маршруту
Активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В первой половине 2025-го года свыше тысячи китайских автопоездов прошло через пост Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 году через порт Курык проследовало почти 3,5 тысячи грузовиков, а в первой половине 2025-го - свыше тысячи", - заявили в пресс-службе.
Также, подчеркнули в правительстве, активно развивается и портовая инфраструктура за пределами Казахстана. В частности, в июне 2025 году в грузинском порту Поти начал работу казахстанский мультимодальный терминал площадью 8,9 га и мощностью 120 тысяч контейнеров в год.
Результаты показывают значительное увеличение: за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз - с 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 год. Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее этот процесс длился до трех часов.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
22.08.2025
В Казахстане намолочено 2,4 млн тонн зерна
Фото: primeminister.kz
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уже убрано 1,7 млн гектаров зерновых и намолочено 2,4 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства страны.
В уборочных работах задействовано свыше 300 тысяч единиц техники: 139 тысяч тракторов, 31 тысячи зерноуборочных комбайнов, 17 тысяч жаток и 130 тысяч единиц прочей техники", - заявили в пресс-службе.
Также утвержден график закрепления областей за НПЗ по отгрузке дизельного топлива.
Благодаря этому сельхозпроизводители получают дизельное топливо по цене 254 тенге за литр, что на 18-20% ниже рыночной. В настоящее время отгружено 135,4 тысячи тонн горючего. Фермеры обеспечены минеральными удобрениями на 89% от плана, всего поставлено 1,7 млн тонн. Работа продолжается. На складах в наличии находится еще 43,3 тысячи тонн удобрений", - сообщили в правительстве.
Кроме того, в 2024 году впервые была запущена программа раннего финансирования посевной и уборочной кампании. Сегодня финансирование аграриев продолжается:
- по программе льготного кредитования подано 7594 заявки на 502,7 млрд тенге;
- по программе "Льготный лизинг" заключено договоров на 153,4 млрд тенге;
- фонд "Даму" предоставил 1312 гарантий на 228 млрд тенге.
Для обеспечения сохранности собранного урожая, проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Общая емкость хранения зерна в республике по данным акиматов областей составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях - 13,3 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 17,4 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. Загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 2,2 млн тонн или 16%. Дефицита мест на элеваторах и зернохранилищах нет", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в двенадцати регионах Казахстана стартовала уборочная кампания.
22.08.2025
В 2024 году взаимный товарооборот Казахстана и Кыргызстана достиг $1,7 млрд Дополнено
Фото: depositphotos.com
Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что в 2024 году взаимный товарооборот Казахстана и Кыргызстана достиг $1,7 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в сферах торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг $1,7 млрд. Показатели за первую половину этого года также обнадеживающие. Мы заинтересованы в увеличении объема торговли до $3 млрд в ближайшие 5 лет. Поэтому сегодня была подписана специальная дорожная карта. В целом, есть большие возможности для увеличения двустороннего товарооборота. В следующем году планируется запустить индустриальный торгово-логистический комплекс, который строится на казахско-кыргызской границе", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что обе страны располагают огромным потенциалом в агропромышленном секторе.
На эту сферу приходится 25% от общего товарооборота. Поэтому крайне важно увеличить объемы торговли и открывать совместные предприятия. В связи с этим правительствам обеих стран было поручено принять дорожную карту на ближайшие два года", - добавил глава государства.
Также президент Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана.
Указом главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев", - говорится в сообщении.
Кроме того, орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат жогорку кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.
В своем выступлении президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.
Дополнено 22.08.2025, 17.30
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров открыли памятник "Золотой мост дружбы" в Бишкеке, сообщает Акорда.
Монумент посвящен выдающимся писателям двух народов - Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Проект, инициированный Ассоциацией казахов Кыргызстана, получил поддержку президентов двух стран", - говорится в сообщении.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность этого события для казахского и кыргызского народов.
Ранее президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.
22.08.2025
Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана планирует пополнить авиационный парк страны еще 103 самолетами к 2030 году. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РК.
На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет - Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.
В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю", - отметил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
Также в стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений действует 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию туристических направлений - Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.
В правительстве также рассказали о развитии авиационной инфраструктуры городов.
В Астане стартовал проект модернизации международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" с привлечением инвестиций в объеме $1,1 млрд. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан "Аэротрополис" - многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.
Алматинский аэропорт модернизируется по генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания. Планируется также возведение отеля и многоуровневой парковки. На строительном этапе будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест, еще 550 постоянных рабочих мест будет создано в ходе операционной деятельности.
В Шымкенте в ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ "Онтустик".
В Актобе началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. квадратных метров. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров. Параллельно реализуется проект модернизации топливно-заправочного комплекса: объем хранения топлива увеличится более чем в два раза. Воздушная гавань станет первым региональным аэропортом, поставляющим топливо марки JET-A1.
Также рассматривается строительство второй ВПП, что позволит проводить капитальный ремонт действующей полосы без приостановки полетов. Дополнительно правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны.
Также определены площадки для размещения будущих воздушных гаваней в курортных зонах страны. В Зайсане аэропорт будет построен на территории бывшего военного аэродрома близ села Сатпай, в 25 км от города, рядом с одноименным озером. В Катон-Карагайском районе новая воздушная гавань появится возле села Белкарагай, в 27 км от зоны отдыха. В Кендирли аэропорт разместится вблизи курортной зоны, всего в 15 км от побережья Каспия.
Кроме того, в Аркалыке началось восстановление аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс и реконструкция ВПП вернут городу воздушное сообщение. Аэропорт Аркалыка не функционировал с 1992 г. Обследование показало, что взлетно-посадочная полоса требует капитального ремонта, а старое здание аэровокзала и инженерные сети требуют полного восстановления. В связи с этим принято решение построить новый современный пассажирский терминал и обновить всю инфраструктуру. Согласно плану, новая ВПП и пассажирский терминал смогут обслуживать до 70 пассажиров в час.
22.08.2025
Средний размер пенсии назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 августа 2025 года составил 143 097 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 491 тенге, базовой пенсии - 47 606 тенге, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 451,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 793 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 658,4 млрд тенге.
По состоянию на 1 августа 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 497 тыс. человек.
В ведомстве напомнили, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%. С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
Ранее сообщалось, что на социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета.
21.08.2025
Скляр поручил усилить контроль на госгранице за незаконным провозом нефтепродуктов
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание по вопросам обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиления контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.
В ходе совещания было отмечено, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, имеется необходимый запас топлива.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.
Он отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.
Напомним, преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области.
21.08.2025
Китайский инвестор в Казахстане столкнулся с препятствиями при реализации проекта на 7 млрд тенге
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане урегулирован проблемный вопрос китайского инвестора ТОО "INTERNATIONAL CASTLE", реализующего инвестиционный проект по строительству торгового павильона "Город ремесленников" на территории специальной экономической зоны "МЦПС Хоргос". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как проинформировали в Генпрокуратуре, компания столкнулась с препятствиями в реализации проекта из-за отказа в регистрации в реестре участников СЭЗ и истечения срока действия договора участия.
В связи с незавершенной таможенной процедурой ввоза строительных материалов и последующим исключением инвестора из реестра органами государственных доходов дополнительно начислены таможенные платежи на 1,4 млрд тенге.
По представлению Генеральной прокуратуры ограничения в отношении инвестора сняты, неправомерно начисленные платежи отменены. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо", - говорится в сообщении.
В результате компания запустила проект на 7 млрд тенге, в рамках которого планируется создание новых рабочих мест.
Проект направлен на развитие туристического и торгового потенциала, а также повышение интереса китайских туристов к казахстанской стороне СЭЗ.
21.08.2025
Только 7% средств были направлены на модернизацию энергетических мощностей - АЗРК
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования.
Такие цифры озвучило Агентство по защите и развитию конкуренции РК по итогам анализа конкуренции на рынке электрической мощности.
По данным АЗРК, на рынке оказываются две основные услуги:
- по поддержанию готовности электрической мощности;
- по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.
Кто оказывает услуги по поддержанию готовности электрической мощности:
- в Северной и Южной энергетических зонах доминирующее положение занимает группа лиц АО "Самрук-Энерго" с долей более 35%;
- в Западной зоне - ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", АО "Атырауская ТЭЦ" и ТОО "Karabatan Utility Solutions" с общей долей более 70%.
В связи с этим, рынок признан высококонцентрированным.
Рынок услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки признан монопольным - единственным поставщиком услуги является ТОО "РФЦ по ВИЭ". Основной целью введения в 2019 году рынка мощности являлось привлечение инвестиций на введение новых и поддержание существующих мощностей. Однако анализ показал не достижение целей введения рынка мощности. За шесть лет функционирования с момента его введения в 2019 году установленная мощность в стране увеличилась лишь на 129 МВт при полученном совокупном доходе участников рынка свыше 500 млрд тенге. При этом только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования", - говорится в сообщении АЗРК.
В то же время в действующие тарифы на электроэнергию уже включены как операционные, так и капитальные затраты, включая поддержание действующих мощностей. Это подразумевает, что станции будут направлять дополнительно полученные средства на увеличение объемов выработки электроэнергии.
Однако, несмотря на значительные доходы, уровень износа станций остался на уровне 2019 года - порядка 56%.
По расчетам экспертов, за 500 млрд тенге могла быть построена одна угольная электростанция мощностью 530 МВт либо пять парогазовых электростанций суммарной мощностью 1150 МВт", - отметили в ведомстве.
Там заявили, что в связи с отсутствием государственного контроля за целевым использованием средств, Агентство в 2024 году инициировало поправки, предусматривающие осуществление такого контроля со стороны Министерства энергетики.
Однако на практике проводимый контроль ограничивается принятием отчетов станций об использовании средств. В результате, согласно представленной информации, средства от оказания услуг направлялись не на поддержание и увеличение мощностей, а на снижение кассовых разрывов по дебиторской задолженности", - заявили в АЗРК.
Таким образом, на рынке мощности отмечаются:
- недостаточный контроль за целевым использованием средств,
- недостижение целей введения рынка по вводу новых мощностей и модернизации оборудования.
В этой связи, Агентством внесены рекомендации по усилению контроля за целевым использованием средств и отказу от краткосрочных договоров на мощность с сохранением практики заключения долгосрочных договоров с инвесторами для строительства новых генерирующих мощностей", - резюмировали в ведомстве.
21.08.2025
В Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения, сообщает пресс-служба правительства страны.
Уже введены в промышленную эксплуатацию новые месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай. Ведется строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м³/год запланирован на 2026 год. Кроме того, в мае текущего года началось строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, что значительно укрепит нашу газотранспортную систему", - сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По словам министра, ключевой задачей газовой отрасли на текущем этапе развития является расширение ресурсной базы и развития переработки в рамках утвержденного "Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.
Ранее сообщалось, добыча нефти на месторождении Дунга за полгода достигла 340 тысяч тонн.
