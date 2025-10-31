30.10.2025, 15:33 84226
В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС - Токаев Дополнено
Кызылорда. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями общественности Кызылординской области сообщил о планах начать реализацию проекта второй атомной электростанции, сообщает Акорда.
Нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС", - отметил глава государства, рассказывая о реализации значимых проектов.
Кроме того, Токаев назвал крайне актуальной проблемой нехватку воды в регионе.
Мы уделяем особое внимание дефициту воды. Мы не можем рассчитывать на то, что в будущем будет достаточно воды, поэтому нужно быть к этому готовым. Следует применять высокие технологии водосбережения. Государство предоставляет субсидии, в этом году аграрному сектору выделен 1 трлн тенге. Это открывает большие возможности", - сказал президент.
Глава государства также указал на важность развития культуры и искусства. Он сообщил, что в Астане и Алматы строятся две президентские библиотеки, которые будут работать круглосуточно. В будущем, по его словам, третья библиотека может быть открыта в Кызылорде.
Глава государства посетил новую ТЭЦ. Новая теплоэлектростанция была построена во исполнение поручения главы государства для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов. Производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла. Общая стоимость проекта - 215 млрд тенге. Теплоэлектростанция полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy. В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.
Ранее с учетом перспектив строительства АЭС в области Абай Токаев поручил подготовить детальный план наукограда в Курчатове. Первая АЭС страны будет построена в поселке Улкен Алматинской области. В августе прошла торжественная церемония запуска работ по ее строительству.
Малые НПЗ в Казахстане обяжут выпускать востребованные нефтепродукты
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Малые нефтеперерабатывающие заводы (МНПЗ) обяжут выпускать востребованные нефтепродукты в объеме не менее 45% от общего объема производства. Об этом сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Основной подход заключается в поэтапном введении требований к малым НПЗ по обеспечению доли востребованных нефтепродуктов в объеме не менее 45% от общего объема производства. К ним относятся бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другая продукция, соответствующая стандартам качества и пользующаяся стабильным спросом на внутреннем рынке", - сказал Бозумбаев.
По его словам, такой подход позволит Казахстану снизить зависимость от импорта нефтепродуктов, увеличить объемы производства высококачественного топлива в Казахстане, повысить глубину переработки нефти и повысить эффективность работы малых НПЗ, в том числе сократить экспорт за рубеж сырья и полуфабрикатов, из которых производится топливо классов К-4 и К-5.
Планируется поэтапное введение данных требований с 1 января 2029 года. Это обеспечит достаточный переходный период для модернизации и технического перевооружения малых заводов. Это разумное решение, учитывающее интересы государства, а также возможности бизнеса", - отметил вице-премьер.
Он сообщил, что модернизация малых заводов требует значительных инвестиций, поэтому правительство также принимает меры по обеспечению их доступным финансированием. Совместно с АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" разрабатываются инструменты государственной поддержки в рамках программы "Даму".
В частности:
- предусматривается создание гарантийного фонда, покрывающего до 30% от объема финансирования проекта;
- будет установлена единая ставка финансирования в размере 12% годовых;
- в программе смогут участвовать все категории субъектов предпринимательства, от малого до крупного;
- условия финансирования будут унифицированы для всех дочерних организаций холдинга.
Это позволит малым НПЗ модернизировать оборудование, расширять ассортимент продукции и соответствовать новым требованиям без риска финансовой нестабильности. В целом, данные меры обеспечат стабильность рынка ГСМ в Казахстане. Также в рамках вышеуказанных законодательных изменений Министерство энергетики прорабатывает вопрос гарантированного обеспечения малых НПЗ стабильным сырьем. Это является основным условием привлечения инвестиций и запуска технической модернизации", - пояснил Бозумбаев.
По его информации, изменения в законодательство по госрегулированию производства и оборота нефтепродуктов в настоящее время проходят процедуру согласования с заинтересованными госорганами.
Ранее сообщалось, что четвертый НПЗ собираются построить в Казахстане до 2040 года.
Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросам реализации поручений главы государства поручил акимам регионов наказать заместителей за недостижение целевых показателей по инвестициям, сообщает пресс-служба правительства страны.
Акимы и министры должны ежедневно лично заниматься вопросами привлечения инвестиций. Это самый важный вопрос. Не будет инвестиций, не будет никакого развития экономики. Поручаю акимам отстающих регионов за недостижение целевых показателей по инвестициям привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр поручил руководителям госорганов и акимам активизировать работу по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвесторов, а также усилить контроль за реализацией проектов.
По данным МНЭ РК, общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил 13,8 трлн тенге, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольший рост зафиксирован в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Основные объемы средств пришлись на операции с недвижимостью, транспорт и горнодобывающую отрасль. Среди регионов лидерами по выполнению плановых показателей по инвестициям в основной капитал являются Астана, Туркестанская и Карагандинская области. Отставание от плановых показателей наблюдается в Атырауской, Улытауской и Абайской областях", - говорится в сообщении.
По данным правительства, в рамках единого национального пула по состоянию на октябрь 2025 года в РК реализовано 185 инвестпроектов, до конца года планируется запуск еще 268.
Объем валовых прямых иностранных инвестиций составил $10,1 млрд. Активно средства привлекаются в обрабатывающую промышленность, финансовый сектор, транспорт, связь и энергетику", - заявили в пресс-службе.
Премьер-министр подчеркнул, что годовой план по привлечению объема инвестиций в основной капитал выполнен на 52,7%, по ПИИ - менее половины. Руководитель правительства отметил, что снижение темпов зачастую связано с недоработками со стороны госорганов в виде затягивания сроков реализации проектов, излишних бюрократических процедур.
В Атырауской области исполнение плана по инвестициям в основной капитал составило лишь 42,8%. В Улытауской области сохраняется зависимость от крупных компаний - 61,5% по ИОК. Поручено усилить работу со средними предприятиями. В Абайской области - 70,4% по ИОК и 26,2% по ПИИ. В связи со срывом поставок оборудования имеются проблемы с реализацией ряда промышленных объектов, включая медеплавильный завод и цех по рафинации подсолнечного масла", - сообщили в правительстве.
Напомним, Казахстан поставил цель удвоить ВВП к 2029 году до $450 млрд и привлечь не менее $150 млрд инвестиций.
За 4 года объем инвестиций в Кызылординскую область вырос на 233%
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона, сообщили в Акорде.
По словам Налибаева, за последние 4 года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70%.
В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тысяч новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять", - сообщил аким.
Также президенту презентовали инвестиционные проекты Кызылординской области. В частности, главе государства показали завод по производству керамической плитки компании Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies и другие проекты.
Также ему рассказали о планах по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды, молочно-товарной фермы.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность своевременной и качественной реализации намеченных планов и поручил акиму области Нурлыбеку Налибаеву продолжить деятельность по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.
В Минфине определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан внесло поправки в приказ "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, декларацию представляют граждане Республики Казахстан, физические лица - резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:
1) лица, на которых в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;
2) крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", а также их супруги-резиденты;
3) руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;
4) лица, занимающиеся частной практикой;
5) лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;
6) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП;
7) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
8) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;
9) лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, в Республике Казахстан и (или) за ее пределами:
- недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;
- механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации;
- доли участия в уставном капитале юридического лица;
- ценные бумаги;
- производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);
- доли участия в жилищном строительстве;
- инвестиционное золото;
10) лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.
Иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, также представляют декларацию о доходах и имуществе, при наличии одного из условий:
1) получили в отчетном налоговом периоде из источников в Республике Казахстан доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно;
2) являлись лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе в соответствии с законами Республики Казахстан.
Декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.
Ранее в Комитете госдоходов разъяснили порядок обложения налогом на роскошь.
В Казахстане граждане смогут приобретать автомобили в лизинг
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан разработало проект приказа, направленный на установление для физических лиц возможности приобретения транспортных средств для личного пользования по договору лизинга с правом последующего выкупа или возврата транспортного средства лизингодателю.
Реализация данного механизма позволит повысить доступность автотранспорта для граждан, стимулировать развитие внутреннего рынка автолизинга и создать дополнительные условия для укрепления конкурентной среды", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предлагаемым изменениям, договор лизинга будет заключаться по типовой форме, предусмотренной приложением 2 к правилам внутренней торговли. При этом лизингодатель вправе предусматривать в договоре условия, улучшающие положение лизингополучателя по сравнению с типовой формой. Лизинговая деятельность будет осуществляться в соответствии с гражданским законодательством РК, законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", законом "О разрешениях и уведомлениях" и иными нормативными правовыми актами.
Отдельно отмечается, что действие указанных положений не распространяется на транспортные средства, бывшие в употреблении. Стороны договора лизинга несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" с 28 октября 2025 года по 2 ноября 2025 года.
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 октября вводится в действие приказ министра промышленности и строительства РК от 23 октября 2025 года № 449 "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов".
Запрет вводится сроком на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, свинцовых аккумуляторов, прочих, содержащих свинец, кадмий или ртуть, слитки черных металлов для переплавки, бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава и др.
Приказ вводится в действие c 30 октября 2025 года и подлежит официальному опубликованию.
В Казахстане цены на мясо и мясопродукты выросли на 2,7%
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Розничные цены на мясо и мясопродукты в Казахстане по итогам сентября текущего года выросли на 2,7% за месяц и на 19,1% в годовом выражении, сообщает energyprom.kz.
Мясо и птица подорожали за месяц на 3%, в том числе говядина - на 3,6%, конина - на 2,9%, свинина и баранина - на 2,5%, мясо птицы - на 1,8%. Колбасы выросли в цене в среднем на 1,5%, среди них вареная колбаса - на 1,6%, полукопченая - на 1,1%. Цены на изделия из мяса увеличились на 2,7%.
В годовом выражении мясо и птица подорожали на 20,9%, в том числе говядина - на 28,4%, конина - на 13,5%, свинина - на 9,8%, баранина - на 25,9%, мясо птицы - на 9,1%. Колбасы выросли в цене на 9,5%, из них вареная - на 10,2%, полукопченая - на 8,8%. Изделия из мяса подорожали на 21,2%.
В региональном разрезе в сентябре месячный рост цен на мясо и мясопродукты наблюдался во всех регионах РК. Наибольшее удорожание было отмечено в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Северо-Казахстанской (на 4,2%) и Актюбинской (на 4%) областях, наименьшее - в Туркестанской области (на 1,4%).
В годовой динамике наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Шымкенте (на 29,4%), а также в Улытауской (на 27,8%) и Западно-Казахстанской (на 24,9%) областях. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматы (на 11,6%), а также в Костанайской и Павлодарской областях (на 14,4% в каждом из регионов).
За январь-сентябрь текущего года в РК было произведено 57,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольшую долю в производстве мяса традиционно заняли говядина и телятина: 30,3 тыс. тонн, против 36,2 тыс. тонн годом ранее. Годовое сокращение производства при этом составило заметные 16,3%. Существенная доля пришлась и на свинину: 21,9 тыс. тонн - на 12,9% больше, чем за первые девять месяцев 2024 года.
Помимо этого, за январь-сентябрь текущего года в Казахстане произвели 3,1 тыс. тонн конины, 1,8 тыс. тонн баранины и 12 тонн козлятины.
Что касается аппетита казахстанцев, во втором квартале текущего года граждане потребили в среднем 20,6 кг мяса и мясопродуктов на душу населения - на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
В разрезе видов мяса наибольшую долю в потреблении заняла говядина: 6,3 кг на человека. Далее следуют конина (1,5 кг), баранина (1,3 кг), мясо кур (1,3 кг) и свинина (815 г).
Из мясопродуктов во втором квартале текущего года один казахстанец в среднем потребил 1,9 кг мясного фарша, 1 кг полукопченой колбасы, 629 г сосисок и сарделек, 618 г вареной колбасы, 189 г говяжьей печени, 48 г мясных полуфабрикатов и 40 г сала.
В региональном разрезе больше всего мяса и мясопродуктов потребили жители Мангистауской области: 25,2 кг на человека за второй квартал текущего года - на 3,8% больше, чем годом ранее. Следом расположились Жетысуская (25,2 кг), Акмолинская (24,1 кг), Карагандинская (23,8 кг) и Костанайская (23,3 кг) области.
Меньше всего мяса и мясопродуктов во втором квартале 2025 года потребили жители Кызылординской области: 15 кг на человека, против 16,2 кг годом ранее. Весьма скромные показатели также были отмечены в Шымкенте и Туркестанской области: 15,1 и 15,6 кг соответственно.
Ранее сообщалось, что для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на говядину в Казахстане планируют ввести квоты на вывоз говядины до конца года.
Казахстан к 2029 году намерен привлечь $150 млрд инвестиций
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поставил цель удвоить ВВП к 2029 году до $450 млрд и привлечь не менее $150 млрд инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлена Концепция инвестиционной политики до 2029 года, формирующая целостную бизнес-экосистему. Создан инвестиционный штаб, внедрена национальная цифровая инвестиционная платформа. Введен принцип "заказ на инвестиции" - формирование региональных и отраслевых предложений с учетом конкурентных преимуществ. Для проектов стоимостью свыше $60 млн предусмотрены соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства на 25 лет. В 2024 году заключено 6 таких соглашений, в 2025-м - еще 21", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что Казахстан сохраняет статус ведущего инвестиционного направления Центральной Азии. По данным ЮНКТАД, из пяти крупных greenfield-проектов в странах без выхода к морю в 2024 году четыре реализованы в Казахстане. Приток прямых иностранных инвестиций составил $17,2 млрд, реализовано 45 новых проектов, создано 6200 рабочих мест.
Основные отрасли притока: горнодобывающая промышленность - $6,5 млрд, обрабатывающая - $2,8 млрд, торговля - $5,3 млрд, профессиональная и научная деятельность - $0,9 млрд.
Крупнейшие инвесторы: Россия ($4,1 млрд), Нидерланды ($3,8 млрд), Южная Корея ($1,2 млрд), Бельгия ($1,2 млрд) и Китай ($1,2 млрд). По итогам первого полугодия 2025 года валовой приток ПИИ составил $10,1 млрд, что на 1,1% выше уровня прошлого года.
