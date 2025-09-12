11.09.2025, 16:01 50231
В Казахстане свыше 450 предприятий с госучастием планирует передать в конкурентную среду
Токаев дал председателю АЗРК ряд поручений
Фото: Акорда
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что был подготовлен перечень, включающий более 450 предприятий с государственным участием, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, сообщает Акорда.
Как заявил Марат Омаров, в рамках работы по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках биржевая деятельность приведена в соответствие с законодательством и современными условиями рыночной торговли.
На сегодняшний день фактически функционируют 3 товарные биржи, тогда как на момент передачи агентству функций государственного контроля в данной сфере их количество составляло 22", - сообщили в пресс-службе.
Глава государства также был проинформирован о планах работы ведомства на предстоящий период.
По итогам встречи президент дал председателю агентства ряд поручений, касающихся развития конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимых ведомством расследований, а также защиты интересов малого и среднего бизнеса.
Ранее меры по либерализации экономики обсудили в правительстве.
12.09.2025, 17:02 8806
Свыше 200 инвестпроектов запустят в Казахстане для снижения импортозависимости АПК
Фото: Depositphotos
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 200 инвестиционных проектов запустят в Казахстане для снижения импортозависимости агропромышленного комплекса страны, сообщает пресс-служба правительства.
Мы сформировали концепцию "Заказ на инвестиции" из 202 проектов, которые позволят насытить внутренний рынок востребованными продуктами питания и перейти от импортозамещения к развитию экспорта", - отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе совещания.
По данным пресс-службы, ключевые направления "Заказа на инвестиции" - производство продуктов с высокой импортозависимостью: мяса птицы, сыров и творога, сахара, колбасных изделий, рыбной продукции. Остальные проекты направлены на экспорт и глубокую переработку - зерна, картофеля, плодоовощных культур, шкур и шерсти, а также строительство молочно-товарных ферм, тепличных комплексов и хранилищ.
Переход на полное самообеспечение продуктами питания не только укрепит продовольственную безопасность, но и станет фактором стабилизации цен. В то же время при разработке проектов надо опираться на проверенные технологии и тщательно просчитывать сырьевую базу, особенно в проектах, рассчитанных на использование влаголюбивых культур", - подчеркнул заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось о том, по каким продуктам питания Казахстан зависит от импорта.
12.09.2025, 13:36 16181
С 20 сентября в Казахстане все коммунальные платежи будут включены в единую квитанцию
Фото: freepik.com
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября вступают в силу поправки в типовые правила предоставления коммунальных услуг, которые вступают в силу 20 сентября 2025 года. Поправками предусмотрено создание единого расчетного центра (ЕРЦ), который будет объединять все начисления от поставщиков коммунальных услуг в единый платежный документ, сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Как пояснили в ведомстве, рынок ЕРЦ существовал и ранее, однако формировался стихийно, силами бизнеса. ЕРЦ действовали во многих регионах, в основном в областных центрах, при этом охват населения был ограниченным: квитанции предоставлялись не по всем услугам, а только по тем, по которым ЕРЦ заключили договоренности с субъектами естественных монополий. При этом квитанции преимущественно были в бумажном виде.
Основные функции ЕРЦ сводились к двум направлениям:
1. Распечатка и доставка квитанций.
2. Начисления. Для ряда субъектов ЕРЦ оказывали услуги биллингового расчета, имея собственные системы. В случаях, когда у субъекта естественных монополий не было собственной биллинговой системы, эта функция также передавалась ЕРЦ, что приводило к дополнительным расходам.
Так или иначе, ЕРЦ получали оплату за оказываемые услуги. В настоящее время мы вводим регулирующие нормы в этот рынок, который ранее был непрозрачным. Анализ показал, что в Казахстане функционируют уже 43 ЕРЦ. В их системах хранятся персональные данные граждан, при этом деятельность не контролируется и не соответствует требованиям, в том числе в сфере защиты персональных данных", - подчеркнули в Минпроме.
В этой связи правилами вводятся новые требования: системы ЕРЦ должны пройти ГТС и иметь сертификаты информационной безопасности. Прежде всего, ЕРЦ обязаны предоставлять качественные услуги.
11.09.2025, 09:52 61951
В КТЖ обсудили перевозку зерна нового урожая
Фото: КТЖ
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КТЖ" прошло совещание по вопросам перевозки зерна нового урожая с участием операторов зерновозов, экспедиторов, представителей Министерства сельского хозяйства, НПП "Атамекен", портов Актау и Курык, а также зерновых терминалов, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
В рамках маркетингового периода (сентябрь 2024 - август 2025 года) объем перевозок зерна составил 13,3 млн тонн, из которых 10,2 млн тонн направлено на экспорт. За маркетинговый период сформировано и отправлено 1670 маршрутов зерновых грузов, экспортные маршруты направлялись в Китай, через порт Актау и в страны Центральной Азии", - уточнили в компании.
Для перевозки зерна имеется около 13,8 тыс. зерновозов (на 20% больше, чем в прошлом году), 16,5 тыс. крытых вагонов, а также дополнительно привлечено свыше 2 тыс. вагонов операторов стран СНГ.
В КТЖ напомнили о реализации масштабной программы модернизации ключевых направлений: Достык - Мойынты, Бейнеу - Актау, Жетиген - Алтынколь, Семей - Павлодар и других. Реализация проектов позволит существенно повысить пропускную способность сети.
Кроме того, в КТЖ работает зерновой штаб по координации перевозок, а в отделениях дорог действуют зерновые группы.
Напомним, по данным МСХ РК, по состоянию на 9 сентября в Казахстане намолочено 9 млн тонн зерновых. В регионах продолжается уборочная кампания. Уже убрано 6,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 39,3% от общей посевной площади.
11.09.2025, 08:52 64181
Рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 6,5%
Фото: Depositphotos
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По оперативным данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%, сообщили в пресс-службе Миннацэкономики РК.
Отмечается, что основным фактором роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.
Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.
Основные драйверы обрабатывающей промышленности: машиностроение (+15,1%), производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%).
В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской (+5,7%) и Жетысуской (+0,6%) областях.
Ранее сообщалось, что правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6%.
10.09.2025, 23:30 74356
ИИ как стратегия конкуренции: в FF рассказали, как новая технология будет менять рынок и влиять на бизнес
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" Айдос Жумагулов на встрече дискуссионного клуба Freedom AI Talk в Алматы, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today, рассказал, как искусственный интеллект работает в конкурентной среде и как своей скоростью будет менять рынок и влиять на бизнес, передает корреспондент агентства.
Кто движется быстрее - это те организации, которые ИИ используют как стратегию. А те, которые используют ее как хайп или дань моде или не дожимают до конца… потому что ИИ тоже разочаровывает. Ты вроде как-то пилишь-пилишь продукт, а он не такой, как ты его ожидал. И тебе надо делать разворот. А это еще полгода времени, энергии, денег, ресурсов, собственно. А вот если организация, как стратегия, готова идти и она понимает, что нет другого, нет возможности назад выйти и сказать, а теперь я как-то вот разочаровался и не дожму. Тогда это сложно, потому что ИИ сам по себе технология", - отметил Айдос Жумагулов.
Член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" сравнил ИИ со спортивной машиной.
Вы можете купить движок от Феррари или даже сам Феррари (...) Но если вы не умеете водить этим болидом или спорткаром, с большой вероятностью что вы его не заведете даже либо разобьете, да, условно. ИИ так же. Это такой спорткар, это такой движок, который должен имплементироваться в ту организацию, которая соответствует", - заявил он.
По словам спикера, если организация не готова к масштабным инвестициям - это будет другая история.
Поэтому мы как Freedom, я не могу говорить за организацию, все потребляют ИИ в той или иной части, но чтобы делать прорывные скачки - это компонент всех компонентов (...) Концептуально - это готовность самой инфраструктуры и самой организации, как стратегии инвестировать не только в ИИ, но и вообще во все, в людей, в процессы и как стратегию использовать, тогда, наверное, есть шанс того, что вы будете чуть-чуть впереди, а может быть, не чуть-чуть", - заявил Айдос Жумагулов.
При этом член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" отметил, что он поддерживает конкуренцию и считает, что в выигрыше будут те, кто использует самые последние разработки.
Правила пишут новые игроки, если придет какой-то новый финтех и разработает суперклассную языковую модель, это будет казахстанский "единорог"(...) или телеком какой-нибудь завтра возьмет банковскую лицензию и перепишет правила игры - нам всем будет тяжелее. Поэтому я не могу говорить, как будет меняться рынок, но готовность как стратегия - это важная часть", - добавил спикер.
Напомним, первая встреча дискуссионного клуба Freedom AI Talk состоялась в городе Алматы. Пресс-мероприятие нового формата было посвящено самым актуальным трендам на стыке финансов и искусственного интеллекта.
10.09.2025, 18:15 82946
Отсрочку по уплате налогов намерены предоставить некоторым казахстанцам
Фото: Depositphotos
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республика Казахстан разработало проект приказа "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней", передает корреспондент агентства.
В документе определяется порядок и условия предоставления отсрочки:
- по уплате налогов и плат органом государственных доходов;
- введение предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП и испытывающим временные финансовые затруднения.
Ожидаемым результатом проекта является то, что теперь отсрочка предоставляется без залога имущества и банковской гарантии при наличии налоговой задолженности до 1500 МРП", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане.
09.09.2025, 15:48 224291
Запрет на размещение уличных табло с курсами валют начал действовать в Казахстане
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 9 сентября действует запрет на установление вне помещений обменных пунктов табло с курсами покупки и продажи иностранной валюты, передает корреспондент агентства.
В Казахстане 9 сентября вступило в силу постановление правления Национального банка "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".
Согласно документу, теперь запрещается размещение информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.
Разрешается размещать табло с курсами валют внутри зданий, например в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан.
Также допускается размещение информации о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.
09.09.2025, 13:33 223346
В Казахстане отменят неэффективные социальные льготы и выплаты
До 1 ноября поручено внедрить единую цифровую платформу социальной сферы
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил отменить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты, передает корреспондент агентства.
Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества. Задача правительства - создать для всех равные условия, а граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать себя и свою семью. Государство же должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся", - подчеркнул премьер.
Министерству труда до 1 декабря текущего года поручено разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки, до 1 ноября - внедрить единую цифровую платформу социальной сферы.
Напомним, в ходе выступления с посланием народу президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев раскритиковал социальную политику и поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны.
