В сфере IT работают более 180 тысяч специалистов

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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зарплаты в IT-сфере за год выросли примерно на 100 тысяч тенге. Об этом сообщил на заседании правительства глава Минцифры Багдат Мусин.





В стране более 16 тысяч IT-компаний, а в сфере IT работают более 180 тысяч специалистов. Объем заработной платы также стремительно растет, за год средняя заработная плата выросла примерно на 100 тыс. тенге. Положительная динамика показывает возможность дальнейшего роста", - отметил министр.





Это в свою очередь стало одним из самых привлекательных направлений IT-индустрии.





Он отметил, что в последние годы наблюдается резкий рост интереса к сфере IT. Количество студентов факультетов IT в высших учебных заведениях увеличивается. В 2022-2023 годы 53 061 граждан окончили на ІТ-специальность, сравнивая с прошлым годом рост на 27,6%.





Также большое влияние на развитие индустрии IT окажет пропаганда и развитие спортивного программирования. С этой целью подана заявка на проведение чемпионата мира по спортивному программированию в Астане.





Глава государства поставил цель довести айти-экспорт до 1 млрд долларов США к 26 году. В прошлом году экспорт айти вырос в пять раз и составил 334 миллиона долларов США, в том числе 153 миллиона долларов США участниками Astana Hub. Это показатель того, что наши цифровые продукты конкурентоспособны на международной арене. Astana Hub стал единственным партнером Google for Startups в Центрально-Азиатском регионе. Таким образом, Казахстан становится крупнейшим региональным игроком IT", - отметил Мусин.





Кроме того, по его словам, растет объем инвестиций в IT-сфере и стартапы выходят на акселерацию Кремниевой долины.





Совместно с холдингом "Байтерек" разработаны конкретные меры, направленные на стимулирование внедрения отечественных IT-продуктов.





15 сентября откроется представительство Silkroad Innovation Hub, направленное на поддержку и продвижение стартапов стран-членов организации Центральной Азии и тюркских государств.





В целях привлечения специалистов IT будет реализован проект Digital Nomad visa.





Как отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, на сегодняшний день IT-отрасль является одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. По мнению экспертов, в текущем году объем глобального IT-рынка достигнет 4,5 трлн долларов.





В своем Послании президент поставил задачу довести к 2026 году экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов. Это вполне реальная цель. За последние годы наша страна сделала значительный рывок в развитии IT-сектора. Привлекаются крупные мировые компании и инвесторы. Создаются благоприятные условия для местных стартапов. Только за 3 года экспорт IT-услуг увеличился в 5 раз. По итогам текущего года он может достичь 500 млн долларов", - сказал премьер.





Он отметил, что основными драйверами в достижении данной задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды.





Поддерживаю предложение спикера о том, что нужно внести изменение в законодательство, которое позволит инвесторам инвестировать в создание венчурных фондов. Багдат Батырбекович, прошу взять на контроль эту работу. Я это поддерживаю", - сказал Смаилов.





Он обратил внимание, что на сегодняшний день активно развиваются нейросети с искусственным интеллектом.





Уже сегодня многие из них не только генерируют тексты и создают изображения, но и пишут программы в несколько раз быстрее людей. Согласно исследованию McKinsey, уже к 2030 году большинство рутинных операций возьмет на себя искусственный интеллект. В этой связи, необходимо грамотно выстроить образование и IT-инфраструктуру. Мы должны стремиться стать полноправными членами мирового IT-рынка. Для этого надо, чтобы в каждом регионе был свой IT-хаб, современные IT-школы. Во многих регионах цифровая инфраструктура не создана. Имеется острая нехватка специалистов. И пока регионы этим вопросам не уделяют должного внимания. Это обязанность каждого акима", - подчеркнул глава правительства.





Он поручил Министерству цифровизации совместно с акиматами создать IT-хабы в каждом регионе на основе опыта Алматы и Карагандинской области, акиматам обеспечить развитие человеческого капитала.





Для этого следует создать IT-школы для подготовки и переподготовке программистов, дизайнеров, инженеров и других специалистов этой сферы.





Министерству науки поручено сделать программу обучения IT-специалистов более гибкой, которая могла бы следовать за мировыми трендами, а также наладить программы обмена студентами и опытом, стажировок с ведущими университетами.





Министерству цифровизации необходимо разработать соответствующие поправки в законодательство для обеспечения развития венчурного финансирования с учетом мирового опыта. Министерству цифровизации совместно с министерствами науки, промышленности и энергетики предусмотреть подходы по финансированию стартап-проектов за счет средств недропользователей, выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - заключил премьер.