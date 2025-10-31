В Минфине определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах
Фото: Depositphotos
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан внесло поправки в приказ "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, декларацию представляют граждане Республики Казахстан, физические лица - резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:
1) лица, на которых в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции" возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;
2) крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии с законами РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", а также их супруги-резиденты;
3) руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;
4) лица, занимающиеся частной практикой;
5) лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;
6) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП;
7) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
8) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;
9) лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, в Республике Казахстан и (или) за ее пределами:
- недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;
- механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации;
- доли участия в уставном капитале юридического лица;
- ценные бумаги;
- производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);
- доли участия в жилищном строительстве;
- инвестиционное золото;
10) лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.
Иностранцы или лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, также представляют декларацию о доходах и имуществе, при наличии одного из условий:
1) получили в отчетном налоговом периоде из источников в Республике Казахстан доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно;
2) являлись лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе в соответствии с законами Республики Казахстан.
Декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.
Ранее в Комитете госдоходов разъяснили порядок обложения налогом на роскошь.