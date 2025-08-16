15.08.2025, 15:44 81476
В Комитете госдоходов разъяснили порядок обложения налогом на роскошь
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов (КГД) Минфина разъяснили порядок обложения налогом на предметы роскоши, передает корреспондент агентства.
Налогом на роскошь будет облагаться недвижимость дороже 450 млн тенге. Налог 2,946 млн тенге плюс 2% от суммы сверх лимита.
Автомобили будут облагаться налогом на роскошь по схеме: от 18 тыс. МРП налог плюс акциз 10% от стоимости, яхты и самолеты - от 24 тыс. МРП налог плюс акциз 10% от стоимости, алкоголь дороже 500 тыс. тенге - налог плюс акциз 10% от стоимости за литр, сигареты дороже 10 тыс. - налог плюс акциз 10% от стоимости за штуку.
Если у человека в собственности несколько квартир или домов и они записаны именно на него и стоят в сумме больше 450 млн тенге, то человек будет платить налог на роскошь. Если сумма имущества меньше 450 млн тенге, то налог считается отдельно по каждому дому или квартире.
15.08.2025, 19:38 62841
Военная техника пройдет по Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
Караганда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 августа по 15 сентября на территории Карагандинской области пройдут учения в рамках заранее запланированных мероприятий боевой подготовки, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе учений подразделения совершают марш на полигоны комбинированным способом - железнодорожным, воздушным и автомобильным. Информация о маршрутах следования военной техники будет сообщена по возможности заранее.
Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан. Призываем пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники", - говорится в сообщении акимата.
15.08.2025, 17:57 72331
В Минэкологии РК прокомментировали судебное решение по делу оператора Кашагана
Фото: kvb.kz
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировало судебное решение в отношении предписания департамента экологии Атырауской области к компании "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.".
Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отменила предписание департамента по причине процедурных нарушений, допущенных при его вынесении", - уточнили в ведомстве.
В Минэкологии подчеркнули, что "данное решение не освобождает компанию от ответственности за нарушения экологического законодательства".
Суд не рассматривал и не оценивал обоснованность выводов департамента по существу. Напротив, суд возложил на департамент обязанность завершить административную процедуру с учетом правовой позиции суда. В настоящее время департамент уже устраняет процессуальные недостатки, отмеченные судом", - пояснили в Минэкологии.
Согласно нормам Административного процедурно-процессуального кодекса РК у департамента экологии остается право обжалования судебных решений на всех этапах.
Министерство продолжит действовать в соответствии с принципами, предусмотренными экологическим законодательством, включая принцип предотвращения, принцип устойчивого развития и принцип "загрязнитель платит", и использовать все предусмотренные законом меры для привлечения к ответственности нарушителей и соблюдения природоохранных норм", - заключили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Казахстан проиграл NCOC дело о штрафе за экологические нарушения.
15.08.2025, 16:20 77736
Назначен председатель правления Наццентра общественного здравоохранения РК
Фото: Минздрав РК
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана назначен Эрик Байжунусов, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Эрик Абенович Байжунусов родился 26 апреля 1965 года в Алматинской области. Имеет высшее медицинское образование (Алматинский государственный медицинский институт), степень доктора философии (PhDr), а также степень магистра делового администрирования.
Эрик Абенович прошел путь от врача-хирурга до вице-министра здравоохранения РК. Работал на руководящих должностях в областных управлениях здравоохранения, в Министерстве здравоохранения и в системе социального медицинского страхования. Возглавлял Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.
15.08.2025, 15:10 81891
По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов
Фото: правительство РК
Чолпон-Ата. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели ряд значимых вопросов евразийской экономической интеграции. Итоги заседания подвел председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В ходе заседания было заявлено об ускорении процессов цифровизации в сфере грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с третьими странами. На цифровые транспортные документы уже перешли Беларусь, Казахстан и Россия. Отмечен прогресс в сотрудничестве с Китаем в этой сфере - подписано соглашение о взаимодействии железнодорожных перевозчиков России и Китая для обеспечения применения электронной подписи.
Кроме того, на заседании Евразийского межправительственного совета представлен доклад комиссии о результатах проводимой в ЕАЭС работы по усилению контроля таможенной стоимости ввозимых товаров. Отмечена положительная динамика в части охвата таможенным контролем налогоемких товаров с таможенной стоимостью ниже установленных индикаторов риска. Членам межправсовета представлен ежегодный отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств "пятерки". В 2024 году в бюджеты стран Союза поступило $15,2 млрд, что почти на 3% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что это самый высокий показатель за последние 10 лет.
Главы правительств утвердили программу развития торгов на общем биржевом рынке товаров, полноценный запуск которого запланирован на 2029 год.
Одобрен годовой отчет комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках за 2024 год.
Члены ЕМПС согласовали концепции дальнейшего развития общих рынков лекарств и медизделий. Документы определяют два важных направления работы. Первое - это обеспечение качества выпускаемой продукции, второе - расширение взаимодействия ведомств на соответствующих цифровых платформах.
Ведется работа по сближению квалификационных требований на общем рынке труда к профессиям повышенного спроса. ЕЭК на постоянной основе формирует их перечень, что значительно облегчает трудоустройство граждан.
Кроме того, уделяется большое внимание развитию кадрового потенциала в транспортной сфере. Это направление теперь включено в профильную дорожную карту на 2024-2026 годы. Реализация документа послужит формированию единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.
Главам правительств представлен пятилетний план реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС.
Премьер-министр Казахстана в своем выступлении обозначил ключевые направления развития сотрудничества. Внимание уделено развитию взаимной торговли и совместным мерам по наращиванию внешнеэкономических связей, сообщила пресс-служба правительства.
Акцент сделан на вопросе обеспечения равноправного доступа поставщиков к госзакупкам.
В области транспорта и логистики обозначена актуальность создания альтернативных маршрутов с учетом интересов всех государств региона. Одной из перспективных транспортных магистралей на сегодня является проект железной дороги Тургунди - Герат пропускной способностью до 10 млн тонн груза.
Важным является расширение сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и организациями для обеспечения устойчивого роста и диверсификации торговых потоков. Казахстан выступает за углубление практического взаимодействия с партнерами в разных форматах.
В ходе коллективной встречи внимание уделено укреплению экономического потенциала стран ЕАЭС, повышению уровня жизни населения, развитию взаимной торговли, устранению препятствий на рынке Союза и др.
Рассмотрено взаимодействие в торгово-экономической, транспортно-логистической, нефтегазовой и цифровой сферах, а также в области таможенной и биржевой деятельности, медицины и фармацевтики, рынка труда и др.
В ходе заседания участниками заслушаны доклады касательно формирования общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, а также биржевого рынка товаров. Утверждена программа развития биржевых торгов, одобрены концепции развития общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Реализация этих документов направлена на обеспечение в рамках ЕАЭС качественной и безопасной продукции стран-партнеров", - отметили в пресс-службе.
Также участники обменялись мнениями по поводу реализации климатической повестки, цифровизации транспортных коридоров, сближения квалификационных требований на рынке труда и др.
Следующее заседание ЕМПС состоится 29-30 сентября текущего года в городе Минске (Беларусь).
В заседании ЕМПС в расширенном формате приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. От стран наблюдателей - первый вице-президент Республики Иран Мохаммед-Реза Ареф, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (по видео-конференц-связи). Также участвовал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
15.08.2025, 14:40 86691
В МВД сообщили о ходе служебного расследования по инциденту в детдоме в Баганашыле
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел сообщили о ходе служебного расследования по инциденту в детском доме в Баганашыле в ответ на повторный на запрос Kazakhstan Today, передает корреспондент агентства.
В настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка", - сообщается в ответе министерства.
Ранее агентство вновь направило в МВД запрос, в котором по итогам проверки просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
Между тем в управлении образования города Алматы в ответе на запрос агентства рассказали, как будет решаться вопрос временного размещения детей на период ремонта в детдоме в Баганашыле.
До начала строительно-монтажных ремонт воспитанники центра "Баганашыл" будут находиться в данной локации и продолжат обучение в школах города Алматы. Вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания", - заявили ведомстве.
Ранее воспитанники детского дома в Баганашыле записали видеообращение, в котором просили не разлучать их.
Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы нашу семью оставили вместе. Ведь вы обещали, что нас никто не будет разлучать на время ремонта. А сейчас нам поступает совсем другая информация. У нас есть два корпуса, один из которых в данный момент пустует. Так почему же не отремонтировать сначала его и не переселить всех детей туда, а потом начать реконструкцию основного здания? Если вы хотели сделать удобный вариант, то этот - самый лучший", - заявили воспитанники.
По их словам, представители администрации президента обещали им, что ремонт начнется минимум весной следующего года.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашиле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
15.08.2025, 12:21 94391
Комитет государственного энергетического надзора и контроля создали в Казахстане
Орган осуществляет руководство в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики внес изменения в приказ "Об утверждении положения государственного учреждения "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" и его территориальных органов", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК переименован в Комитет государственного энергетического надзора и контроля МЭ РК.
Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" является ведомством Министерства энергетики Республики Казахстан, осуществляющим руководство в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии", - сказано в приказе.
Реорганизованный комитет будет выполнять следующие функции:
1) участвует в реализации государственной политики в пределах своей компетенции;
2) осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции, и участвует в выполнении стратегических функций центрального исполнительного органа в пределах компетенции;
3) осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;
4) осуществляет контрольные и надзорные функции за деятельностью местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям ведомства;
5) осуществляет разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;
6) осуществляет государственный энергетический контроль за:
- соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации энергетического оборудования;
- соблюдением требований по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;
- надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;
- недопуском или отстранением от работы на электрических установках работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;
- подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора, в том числе в осенний зимний периоды;
7) осуществляет государственный контроль в области электроэнергетики в части эксплуатации и технического состояния энергетического оборудования, энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора в форме дистанционного контроля и проверки в соответствии с законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике", расследования - в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике", на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;
8) осуществляет государственный контроль в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
9) осуществляет профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и статьей 6-1 закона РК "Об электроэнергетике";
10) осуществляет государственный контроль в централизованной системе теплоснабжения за:
- соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации объектов теплоэнергетики;
- соблюдением требований по безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования;
- качеством и надежностью теплоснабжения, безопасностью системы теплоснабжения;
- недопуском или отстранением от работы работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;
- подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов, в том числе в осенний и зимний периоды;
11) осуществляет государственный контроль в области теплоэнергетики в части эксплуатации и технического состояния объектов теплоэнергетики, теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов в форме дистанционного контроля и проверки в соответствии с настоящим с законом Республики Казахстан "О теплоэнергетике", расследования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан "О теплоэнергетике" на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;
12) осуществляет контроль за эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;
13) осуществляет контроль за подключением объектов по использованию возобновляемых источников энергии к электрическим сетям энергопередающих организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;
14) осуществляет государственный контроль за соблюдением системным оператором требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 15-2 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";
15) участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенний и зимний периоды;
16) участвует в работе комиссий субъектов теплоснабжения, функционирующих в централизованных системах теплоснабжения, по оценке готовности объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования к работе в осенний и зимний периоды;
17) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении деятельности, а также ведет, размещает и обновляет на интернет-ресурсе реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в соответствии с категорией;
18) выдает паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и теплоэнергетики, а также отказывает в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и теплоэнергетики, для получения паспорта готовности;
19) осуществляет квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;
20) выдает предписание установленного образца с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение, а также об отстранении от работы персонала, не имеющего соответствующего допуска к осуществлению деятельности по эксплуатации электрических установок и не прошедшего квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики;
21) ведет учет технологических нарушений в работе электростанций, электрических сетей, приведших к остановке основного оборудования, пожарам, взрывам, разделению единой электроэнергетической системы Республики Казахстан на несколько частей, массовому ограничению потребителей электрической энергии;
22) ведет учет технологических нарушений в централизованных системах теплоснабжения;
23) осуществляет регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей области, города республиканского значения, столицы;
24) осуществляет мониторинг износа основного оборудования энергопроизводящих и энергопередающих организаций;
25) утверждает и вносит совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, изменения в инвестиционную программу субъекта естественной монополии, включенного в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий;
26) направляет в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соотвествующих сферах естественных монополий, заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;
27) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляет в установленном порядке в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;
28) направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";
29) направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по снабжению электрической энергии, требованиям статьи 7-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";
30) привлекает экспертов при проведении обследования энергетического оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и расследовании технологических нарушений в работе энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей;
31) оказывает государственные услуги;
32) осуществляют разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;
33) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации формы заявлений для получения разрешения второй категории, формы разрешений второй категории;
34) разрабатывает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;
35) разрабатывает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
36) разрабатывает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;
37) разрабатывает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;
38) разрабатывает правила технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций;
39) разрабатывает типовой договор технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций;
40) разрабатывает правила получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями и теплопроизводящими, теплотранспортирующими субъектами паспорта готовности к работе в осенне-зимний период;
41) разрабатывает правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей;
42) разрабатывает правила оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения;
43) разрабатывает правила проведения расследования в областях электроэнергетики и теплоэнергетики, учета технологических нарушений в области электроэнергетики, в централизованных и местных системах теплоснабжения;
44) разрабатывает правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;
45) разрабатывает полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и графики проведения проверок;
46) разрабатывает правила проведения энергетической экспертизы;
47) разрабатывает правила взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива;
48) разрабатывает правила проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей;
49) разрабатывает нормативные значения показателей надежности электроснабжения, а также порядок их определения;
50) разрабатывает требования к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы;
51) разрабатывает форму заключения о результатах дистанционного контроля;
52) разрабатывает форму годового списка проверок и форму списка проверок;
53) разрабатывает формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений;
54) разрабатывает форму приказа о проведении проверки во внеурочное время;
55) разрабатывает форму плана мероприятий по устранению выявленных нарушений;
56) разрабатывает типовое положение о производственном контроле;
57) разрабатывает классификацию технологических нарушений;
58) осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;
59) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области национальной безопасности, защиты государственных секретов, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и мобилизации;
60) обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
61) обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;
62) принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;
63) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;
64) ведет правовой мониторинг в отношении нормативных правовых актов, разработанных и (или) принятых комитетом (в том числе по ранее принятым актам, реализацию которых осуществляет Комитет);
65) обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;
66) в пределах компетенции участвует в разработке, реализации стратегических и программных документов, предложений к операционному плану и плану развития Министерства энергетики Республики Казахстан;
67) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;
68) обеспечивает исполнение мер по результатам анализа, оценки и контроля обращений физических и юридических лиц;
69) осуществляет организацию проведения государственных закупок;
70) обеспечивает соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников;
71) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;
72) осуществление иных полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами президента Республики Казахстан, правительства и приказами министра энергетики РК.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
15.08.2025, 11:20 99716
Нет права на ошибку - президент о качестве образования в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей высказался о качестве образования, сообщает пресс-служба главы государства.
Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям. Мы видим, что в развитых странах образование - это основа и движущая сила экономики. Нам необходимо изучать их опыт, хотя и не следует слепо копировать чужие модели. Важно адаптировать лучшие практики к нашим реалиям. Любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экспертизу. В образовании нет права на ошибку, ведь последствия могут быть очень серьезными", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что у всех детей должны быть равные возможности независимо от того, где они живут.
Еще одна важная задача - устранить неравенство качества образования в городах и селах. За последние четыре года мы модернизировали материально-техническую базу более чем 4 тысяч сельских школ. Там был проведен капитальный ремонт, построены новые библиотеки, столовые и спортзалы. Эта работа будет продолжена", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, важно уберечь подрастающее поколение от социальных пороков.
Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в интернете и социальных сетях, где они могут легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон. Учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм. Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества", - сказал президент.
Лидер Казахстана также отметил, что школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности.
Ни в коем случае нельзя допускать проявления буллинга, жестокости и агрессии. За последние два года в стране был принят комплекс мер, направленных на защиту прав подрастающего поколения. В частности, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка. Ведется системная работа по профилактике суицидов среди детей, которые сегодня стали одной из острых проблем", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что до начала учебного года в школах и колледжах будет внедрена антибуллинговая программа, призванная предотвратить травлю в детских и подростковых коллективах.
15.08.2025, 11:13 49156
Во власти больше нет семейно-клановой системы - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей заявил, что во власти больше нет семейно-клановой системы, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня мы сплоченно, объединившись всем народом, строим справедливый, чистый и сильный Казахстан. Для формирования нового качества нации мы запустили важные реформы. Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что сегодня в РК растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Также, по его словам, за последние четыре года зарплата учителей выросла в два раза.
Мы уделяем особое внимание повышению социального статуса учителей. За последние четыре года их зарплата выросла в 2 раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект "1000 лидеров изменений в образовании". 332 участника этого проекта уже стали директорами школ. Учителя освобождены от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей. Благодаря этому они могут полностью сосредоточиться на обучении детей", - сообщил президент.
Напомним, в январе президент Казахстана заявил, что для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата.
