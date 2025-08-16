В Комитете госдоходов разъяснили порядок обложения налогом на роскошь

Орган осуществляет руководство в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии

Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики внес изменения в приказ "Об утверждении положения государственного учреждения "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" и его территориальных органов", передает корреспондент агентства.





Согласно документу, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК переименован в Комитет государственного энергетического надзора и контроля МЭ РК.





Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" является ведомством Министерства энергетики Республики Казахстан, осуществляющим руководство в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии", - сказано в приказе.





Реорганизованный комитет будет выполнять следующие функции:





1) участвует в реализации государственной политики в пределах своей компетенции;





2) осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции, и участвует в выполнении стратегических функций центрального исполнительного органа в пределах компетенции;





3) осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;





4) осуществляет контрольные и надзорные функции за деятельностью местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям ведомства;





5) осуществляет разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;





6) осуществляет государственный энергетический контроль за:





соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации энергетического оборудования;

соблюдением требований по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;

недопуском или отстранением от работы на электрических установках работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора, в том числе в осенний зимний периоды;





7) осуществляет государственный контроль в области электроэнергетики в части эксплуатации и технического состояния энергетического оборудования, энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора в форме дистанционного контроля и проверки в соответствии с законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике", расследования - в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике", на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;





8) осуществляет государственный контроль в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;





9) осуществляет профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и статьей 6-1 закона РК "Об электроэнергетике";





10) осуществляет государственный контроль в централизованной системе теплоснабжения за:





соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации объектов теплоэнергетики;

соблюдением требований по безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования;

качеством и надежностью теплоснабжения, безопасностью системы теплоснабжения;

недопуском или отстранением от работы работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов, в том числе в осенний и зимний периоды;





11) осуществляет государственный контроль в области теплоэнергетики в части эксплуатации и технического состояния объектов теплоэнергетики, теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов в форме дистанционного контроля и проверки в соответствии с настоящим с законом Республики Казахстан "О теплоэнергетике", расследования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан "О теплоэнергетике" на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики;





12) осуществляет контроль за эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;





13) осуществляет контроль за подключением объектов по использованию возобновляемых источников энергии к электрическим сетям энергопередающих организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;





14) осуществляет государственный контроль за соблюдением системным оператором требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 15-2 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";





15) участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенний и зимний периоды;





16) участвует в работе комиссий субъектов теплоснабжения, функционирующих в централизованных системах теплоснабжения, по оценке готовности объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования к работе в осенний и зимний периоды;





17) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении деятельности, а также ведет, размещает и обновляет на интернет-ресурсе реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в соответствии с категорией;





18) выдает паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и теплоэнергетики, а также отказывает в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и теплоэнергетики, для получения паспорта готовности;





19) осуществляет квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;





20) выдает предписание установленного образца с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение, а также об отстранении от работы персонала, не имеющего соответствующего допуска к осуществлению деятельности по эксплуатации электрических установок и не прошедшего квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики;





21) ведет учет технологических нарушений в работе электростанций, электрических сетей, приведших к остановке основного оборудования, пожарам, взрывам, разделению единой электроэнергетической системы Республики Казахстан на несколько частей, массовому ограничению потребителей электрической энергии;





22) ведет учет технологических нарушений в централизованных системах теплоснабжения;





23) осуществляет регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей области, города республиканского значения, столицы;





24) осуществляет мониторинг износа основного оборудования энергопроизводящих и энергопередающих организаций;





25) утверждает и вносит совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, изменения в инвестиционную программу субъекта естественной монополии, включенного в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий;





26) направляет в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соотвествующих сферах естественных монополий, заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;





27) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляет в установленном порядке в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;





28) направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";





29) направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по снабжению электрической энергии, требованиям статьи 7-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";





30) привлекает экспертов при проведении обследования энергетического оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и расследовании технологических нарушений в работе энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей;





31) оказывает государственные услуги;





32) осуществляют разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;





33) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации формы заявлений для получения разрешения второй категории, формы разрешений второй категории;





34) разрабатывает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;





35) разрабатывает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;





36) разрабатывает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;





37) разрабатывает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;





38) разрабатывает правила технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций;





39) разрабатывает типовой договор технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций;





40) разрабатывает правила получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями и теплопроизводящими, теплотранспортирующими субъектами паспорта готовности к работе в осенне-зимний период;





41) разрабатывает правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей;





42) разрабатывает правила оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения;





43) разрабатывает правила проведения расследования в областях электроэнергетики и теплоэнергетики, учета технологических нарушений в области электроэнергетики, в централизованных и местных системах теплоснабжения;





44) разрабатывает правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;





45) разрабатывает полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и графики проведения проверок;





46) разрабатывает правила проведения энергетической экспертизы;





47) разрабатывает правила взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива;





48) разрабатывает правила проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей;





49) разрабатывает нормативные значения показателей надежности электроснабжения, а также порядок их определения;





50) разрабатывает требования к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы;





51) разрабатывает форму заключения о результатах дистанционного контроля;





52) разрабатывает форму годового списка проверок и форму списка проверок;





53) разрабатывает формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений;





54) разрабатывает форму приказа о проведении проверки во внеурочное время;





55) разрабатывает форму плана мероприятий по устранению выявленных нарушений;





56) разрабатывает типовое положение о производственном контроле;





57) разрабатывает классификацию технологических нарушений;





58) осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;





59) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области национальной безопасности, защиты государственных секретов, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и мобилизации;





60) обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;





61) обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;





62) принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;





63) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;





64) ведет правовой мониторинг в отношении нормативных правовых актов, разработанных и (или) принятых комитетом (в том числе по ранее принятым актам, реализацию которых осуществляет Комитет);





65) обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;





66) в пределах компетенции участвует в разработке, реализации стратегических и программных документов, предложений к операционному плану и плану развития Министерства энергетики Республики Казахстан;





67) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;





68) обеспечивает исполнение мер по результатам анализа, оценки и контроля обращений физических и юридических лиц;





69) осуществляет организацию проведения государственных закупок;





70) обеспечивает соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников;





71) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;





72) осуществление иных полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами президента Республики Казахстан, правительства и приказами министра энергетики РК.



