В новый Бюджетный кодекс включена норма о размере выплат дивидендов от нацкомпаний в экономику страны

Новый, четвертый нефтеперерабатывающий завод планируют построить в Казахстане до 2040 года, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов.





В запросе депутаты интересовались, будет ли построен в Мангистауской области небольшой нефтеперерабатывающий завод мощностью до 5 миллионов тонн.





В регионе ежегодно добывается около 18 миллионов тонн нефти, но практически вся она экспортируется в качестве сырья, а затем импортируется в виде готовой продукции по высокой цене", - написали сенаторы.





По их словам, дефицит авиационного топлива в стране остается актуальной проблемой, что, в свою очередь, увеличивает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность региональных авиаперевозок.





Для решения этой задачи правительством РК утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы. Согласно Концепции, в 2028-2030 годах предусмотрена разработка предварительного технико-экономического обоснования, в 2030-2032 годах - проектно-сметной документации, а в 2032-2040 годах - строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год", - написал в ответе Бектенов.





Он добавил, что в настоящее время Министерство энергетики разработало проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования.





Проект включает разделы по определению участников и изучению как минимум четырех потенциальных локаций, включая Мангистаускую область, а также ввод новых производственных мощностей по глубокой переработке нефти, что, в свою очередь, обеспечит выпуск авиационного керосина качества TS-1/Jet A-1.





Строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 5 млн тонн в год в Мангистауской области требует предварительных инвестиций, а также стоит учитывать высокую стоимость авиационного топлива для обеспечения окупаемости инвестиций. Таким образом, строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области будет рассмотрено в рамках реализации проекта "Строительство интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Республике Казахстан". В целом проект строительства нового нефтеперерабатывающего завода находится под постоянным контролем правительства и уполномоченного государственного органа", - резюмировал премьер.