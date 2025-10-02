В сентябре тенге ослаб на 1,9%

Фото: Depositphotos

Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 тенге за доллар США, - По итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 тенге за доллар США, сообщили в Национальном банке Казахстана.





По информации Нацбанка, в сентябре среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился с 217 млн долларов США до 248 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,2 млрд долларов США.





Продажи валюты из Национального фонда за сентябрь составили 500 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 9,6% от общего объема торгов, или около 24 млн долларов США в день.





По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.





Как сообщалось ранее, Национальный банк с начала 2025 года приступил к зеркалированию операций по покупке золота у отечественных производителей. В сентябре было стерилизовано 290 млрд тенге.





Вместе с тем на фоне существенного роста цены на золото объемы изъятия ликвидности в рамках зеркалирования отстают от объемов тенговой эмиссии, связанной с операциями по покупке золота. С учетом накопленной с начала текущего года неизъятой ликвидности в течение IV квартала в рамках операций зеркалирования планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте 1,4 трлн тенге.





Также отмечается, что валютные интервенции в сентябре Национальным банком не проводились.





Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 378 млн долларов США.



