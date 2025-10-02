01.10.2025, 14:54 140061
В сентябре тенге ослаб на 1,9%
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 тенге за доллар США, сообщили в Национальном банке Казахстана.
По информации Нацбанка, в сентябре среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился с 217 млн долларов США до 248 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,2 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за сентябрь составили 500 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 9,6% от общего объема торгов, или около 24 млн долларов США в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
Как сообщалось ранее, Национальный банк с начала 2025 года приступил к зеркалированию операций по покупке золота у отечественных производителей. В сентябре было стерилизовано 290 млрд тенге.
Вместе с тем на фоне существенного роста цены на золото объемы изъятия ликвидности в рамках зеркалирования отстают от объемов тенговой эмиссии, связанной с операциями по покупке золота. С учетом накопленной с начала текущего года неизъятой ликвидности в течение IV квартала в рамках операций зеркалирования планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте 1,4 трлн тенге.
Также отмечается, что валютные интервенции в сентябре Национальным банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 378 млн долларов США.
Напомним, в августе курс нацвалюты укрепился на 0,4%.
02.10.2025, 18:12 24286
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Венгрией достиг почти $200 млн
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Венгрией достиг почти $200 млн в 2024 году и вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около $400 млн в экономику нашей страны. Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму $607 млн в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечено, что в подтверждение братских уз и исторической близости народов с 2023 года одна из улиц Астаны носит имя выдающегося венгерского поэта Шандора Петефи.
Президент Казахстана подчеркнул значение образовательных обменов, напомнив, что ежегодно 250 казахстанских студентов получают стипендии для обучения в венгерских университетах. Он также сообщил о готовности казахстанских вузов принять больше венгерских студентов и исследователей.
В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что развитие всесторонних связей с Казахстаном занимает особое место во внешнеполитическом курсе его страны.
Наше экономическое сотрудничество постоянно расширяется, а контакты в области культуры и образования можно назвать образцовыми. Мы считаем отношения с Казахстаном стратегически важными и очень высоко их ценим. В нынешний период кризисов считаю, что сотрудничество между Востоком и Западом приобретает особую ценность", - отметил президент Венгрии.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, энергетический сектор, атомную энергетику, транспорт и логистику, финансы, цифровизацию и искусственный интеллект.
Главы государств подтвердили схожесть подходов двух стран к ключевым вопросам международной политики и выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в многосторонних форматах.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок в ходе встречи обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур.
02.10.2025, 15:54 37011
Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане Дополнено
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Telegram откроет свою лабораторию искусственного интеллекта в Казахстане. Об этом на полях международного технологического форума Digital Bridge 2025 в Астане заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Год назад мы открыли наш первый региональный офис в Казахстане и мы очень довольны результатами. С большим удовлетворением сообщаю, что сегодня мы открываем специализированную лабораторию искусственного интеллекта в здании Alem.ai. В первую очередь мы реализуем совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана, запущенного Министерством искусственного интеллекта", - объявил Дуров.
По его словам, технология позволит более чем миллиарду людей конфиденциально и эффективно использовать функции ИИ.
Он выразил надежду, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети.
Позже во время встречи с основателем Telegram президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки страны.
Павел Дуров рассказал главе государства о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.
Также стороны затронули вопросы сотрудничества в сферах образования и кибербезопасности.
Дополнено 02.10.2025, 16.10
На полях международного форума Digital Bridge 2025 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем компании Binance Чанпэн Чжао, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Чанпэн Чжао в становление мировой индустрии криптовалют и финтех-экосистемы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в 2022 году по итогам его визита был подписан меморандум о создании в Казахстане регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab. Подчеркивается, что с того момента в стране реализуется все больше перспективных проектов и инициатив в сфере блокчейн- и криптотехнологий.
Ранее Токаев обсудил с профессором Стэнфордского университета потенциал казахстанских стартапов в области ИИ.
02.10.2025, 15:08 41451
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан намерены синхронизировать энергосистемы
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы синхронизации энергосистем Казахстана, Таджикистана и Узбекистана обсудили на полях Kazakhstan Energy Week 2025 в Астане обсудили министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума Шофакир.
В рамках процесса синхронизации энергосистем KEGOC и национальные энергетические компании Таджикистана продолжат совместную работу по согласованию технических режимов транзита, было заявлено в ходе встречи.
Также Аккенженов сообщил своему коллеге о готовности Казахстана к подписанию межправительственного соглашения о поставках электроэнергии с Рогунской ГЭС, ранее предусмотренного меморандумом 2023 года.
Мы рассматриваем это соглашение как комплексный инструмент, который позволит сбалансировать энергосистему, поддержать сельское хозяйство и укрепить продовольственную безопасность", - отметил министр энергетики.
Напомним, минувшей весной правительства Казахстана и Таджикистана договорились о поставках электроэнергии. Согласно договоренности, поставка плановой электрической энергии от ОАО "Рогунская ГЭС" будет осуществляться исключительно в часы планового дефицита в зоне Север - Юг единой электроэнергетической системы Казахстана.
02.10.2025, 12:59 51436
В Казахстане намолочено 20 млн тонн зерновых
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК опубликовало данные об урожае зерновых, бобовых и масличных культур, а также овощей.
По информации МСХ, в стране намолочено почти 20 млн тонн зерновых.
Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га. Убрано 12,7 млн га, или 79,3% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 19,8 млн тонн зерна. Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 1,3 млн тонн масличных культур, 2,4 млн тонн картофеля при урожайности 229,2 ц/га, 3,2 млн тонн овощей при урожайности 303,1 ц/га", - говорится в сообщении МСХ РК.
В частности, собрано более 427,5 тыс. тонн капусты при урожайности 324 ц/га, 897,4 тыс. тонн лука при урожайности 429 ц/га, 328,5 тыс. тонн моркови при урожайности 286,8 ц/га.
Уборочная кампания продолжается.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 777 тысяч тонн зерна нового урожая.
01.10.2025, 18:26 124761
До 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2025 года за год выросла до 12,9%, сообщает Бюро национальной статистики.
Цены на платные услуги за год выросли на 15,3%, продовольственные товары - на 12,7%, непродовольственные товары - на 10,8%", - уточнили в бюро.
Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, здравоохранение.
За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,5%, платных услуг - на 1%, продовольственных товаров - на 0,9%", - добавили в пресс-службе.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
30.09.2025, 18:22 223911
На 73% вырос объем перевозок по коридору Север - Юг
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На 73% вырос объем перевозок по международному транспортному коридору Север - Юг за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на стратегической сессии форума New Silk Way подчеркнул особую стратегическую роль коридора Север - Юг, который открывает Казахстану прямой доступ к странам Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии.
В развитии коридора Север - Юг основным партнером для Казахстана является Российская Федерация: сегодня 54% транзитных потоков, проходящих через территорию страны, отправляются именно из РФ", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.
30.09.2025, 18:00 227841
В Казахстане некоторых животных намерены исключить из Красной книги Дополнено
Сейчас в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов включено 227 видов животных
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены исключить из перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов некоторых животных, сообщил в ходе круглого стола в сенате вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.
В перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в Казахстане включено 227 видов животных, из которых 132 вида позвоночных и 96 беспозвоночных. В настоящее время Министерством на основании биологического обоснования, подготовленного Институтом зоологии, проводится обновление перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных согласно критериям Международного союза по охране природы, предлагается исключить 21 вид беспозвоночных в связи с отсутствием угроз для их существования и включить 6 видов беспозвоночных и 5 видов позвоночных животных для придания особого статуса охраны", - заявил вице-министр.
Также в ходе круглого стола он рассказал о работе по восстановлению численности барса в стране.
Проведено мечение 11 особей барса спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий", - проинформировал вице-министр.
Кроме того, отметил он, в стране продолжается работа по реинтродукции лошади Пржевальского.
Благодаря сотрудничеству Министерства с международными организациями в июне 2024 и 2025 годы из Пражского зоопарка завезены первые 14 голов лошадей Пржевальского в резерват "Алтын Дала" Костанайской области. В целом до 2029 года планируется привезти 40 голов лошадей", - добавил Нуркен Шарбиев.
Дополнено 30.09.2025, 19.53
По информации СМИ, Нуркен Шарбиев высказался об увеличении популяции медведей, волков и кабанов в ВКО. Жителей региона сложившаяся ситуация с хищниками очень беспокоит. Вице-министр отметил, что в ВКО есть специализированная организация, которая при необходимости имеет право производить отстрел животных. Что касается медведей, в 2026 году на их отстрел могут выдавать больше лицензий.
Ранее сообщалось, что случаи уничтожения сайгаков браконьерами продолжают фиксировать в Казахстане.
30.09.2025, 15:55 216711
Сервис межбанковских QR-платежей запустил Нацбанк с тремя коммерческими банками
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о запуске сервиса межбанковских QR-платежей на базе АО "Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан" для оплаты товаров и услуг в мобильных приложениях банков.
Как пояснили в Нацбанке, внедрение сервиса расширяет платежные услуги банков, предоставляя возможность клиентам принимать и осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу любого банка.
Начиная с сегодняшнего дня сервис межбанковских QR-платежей доступен клиентам АО "Банк ЦентрКредит", АО "Home Credit Bank" и АО "Freedom Bank". Для совершения операции клиенту-покупателю необходимо зайти в мобильное приложение банка и отсканировать QR-код на терминале продавца (обслуживающегося в одном из банков-участников сервиса) и подтвердить оплату", - рассказали в пресс-службе.
Запуск межбанковских QR-платежей повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для потребителей.
В настоящее время ведется подключение остальных участников финансового рынка. Новая услуга появится в мобильных приложениях других банков по мере адаптации внутренних процессов.
Напомним, в ноябре прошлого года Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.
