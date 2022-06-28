В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году

По газификации пригорода Нур-Султана (проводится. - Прим. ред.) большая работа. Вы знаете прекрасно, что 2 года назад шла реализация магистрального газопровода "Сарыарка-1". Это из Кызылординской области через город Караганду в Акмолинскую область. Вот Аршалынский район, о котором мы сегодня много говорили, там практически… у нас там 13 проектов, которые охватывают 20 населенных пунктов. Порядка 20 тысяч человек будет обеспечено газом. В этом году мы уже в 12 населенных пунктах этот газ дадим, Аршалынского района. Перспектива в Целиноградском районе: Коянды, Косшы, Караоткель (...) Северная сторона нашей столицы, она получит газ в 2024 году", - сообщил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства.
По его словам, в городе Кокшетау газификацией занимаются 3 компании: ИП "Джуркин", "КазТрансГаз" и "ГазКызмет".
По "ГазКызмету" есть определенные вопросы. Он у нас порядка 40-45 домов обеспечивает газом. В прошлом году этой компании мы поставили порядка 75 тысяч тонн сжиженного газа", - добавил глава региона.