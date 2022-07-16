Аграрлық несие корпорациясы Jana Dala көрмесіне қатысуда

КОКШЕТАУ. 15 ИЮНЯ - В Кокшетау после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, прошел региональный конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В масштабном мероприятии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, информирует управление внутренней политики со ссылкой на палату предпринимателей Акмолинской области.

Сообщается, что в выставке, в которой участвовали свыше ста акмолинских производителей, были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли, промышленное оборудование.

За звание сильнейших состязались 25 акмолинских компаний, многие из них уже не раз принимали участие в престижном конкурсе и имеют высокие стандарты менеджмента качества. Специальная конкурсная комиссия выбирала победителей в трех номинациях: "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары".

Отрадно, что сегодня среди компаний, представивших свои заявки, есть как наши постоянные участники, так и новички - достойные, интересные представители легкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, сферы услуг. Как известно, лауреаты регионального этапа будут представлять нашу область в республиканском конкурсе-выставке. Победа на региональном уровне дает возможность ее участникам заявить о своей продукции на весь Казахстан, что очень важно в условиях высокой рыночной конкуренции", - отметил в приветственном слове глава региона.

Напомним, что участниками конкурса-выставки становятся предприятия, которые обеспечивают стабильно высокое качество продукции и систематически его улучшают.

Подчеркивается, что гости и участники конкурса-выставки смогли не только ознакомиться с продукцией акмолинских производителей, но и приобрести ее.

По сниженным ценам была представлена самая разная продукция - мясная, молочная, хлебная и кондитерская, товары народного потребления, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Гостей выставки также ожидала лотерея, в которой разыгрывались подарочные сертификаты от спонсоров мероприятия: группы компаний Fillin group - на посещение заведений Bedduin, Caffein, "Мята" Lounge Bar, Broadway Street, Med, горнолыжного комплекса Elikti Park - на посещение летнего бассейна, а также суперпризы от отеля Wyndham Garden Burabay.

Победителей регионального конкурса "Лучший товар Казахстана - 2022" традиционно определили по трое в каждой из номинаций:

В номинации "Лучшие товары производственного назначения" победили ТОО "Азияфильтр" (Бурабайский район), ТОО "Сапа Су" (город Косшы), ТОО ENKI (город Кокшетау).

В номинации "Лучшие товары для населения" лауреатами стали ТОО "Блэк" (город Кокшетау), ТОО "Казгер-Кус" (район Биржан сал), ТОО "Оникс" (город Кокшетау).

В номинации "Лучшие продовольственные товары" лидировали ИП "Айкешов С.А." (Атбасарский район), ТОО "Мясоперерабатывающий комплекс "Бижан" (город Кокшетау), ТОО CAPITAL PROJECT LTD (Целиноградский район).

Ожидается, что республиканский конкурс "Лучший товар Казахстана" пройдет осенью текущего года, в котором примут победители регионального этапа.

Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Наурыз в областном центре прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей.

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, более 90 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке более 56,6 тонны продукции.