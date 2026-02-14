90 тысяч ИП перешли в режим самозанятости

Фото: Depositphotos

Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 января 2026 года антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Об этом сообщили в Нацбанке РК.





Благодаря работе антифрод-центра своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, более полумиллиарда тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников", - проинформировал финрегулятор.





Отмечается, что в 2025 году Национальный банк провел масштабную работу по расширению функционала и повышению эффективности работы антифрод-центра.





Принят пакет законодательных поправок, который предусматривает:





упрощение процедуры возврата пострадавшим заблокированных денег;

интеграцию антифрод-центра с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) и базами операторов связи для выявления номеров, участвующих в мошенничестве, а также требования по их блокировке;

расширение функционала антифрод-центра за счет подключения дополнительных баз данных для противодействия иным противоправным операциям (в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и других);

возможность получения ограниченного перечня финансовых услуг лицами, включенными в базы данных антифрод-центра (доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам в рамках выплаты пенсий, стипендий, пособий и зарплаты).





В августе 2025 года Национальный Банк и Генеральная прокуратура завершили первый этап интеграции антифрод-центра с информационной системой "Единый реестр досудебного расследования" (Единый реестр). Это упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генеральной прокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития", - говорится в сообщении.





В рамках нового закона о банках и сопутствующего закона приняты поправки, направленные на усиление борьбы с мошенничеством на финансовом рынке и защиту прав потребителей финансовых услуг.





В частности, расширен круг участников антифрод-центра - включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.





Кроме того, введена ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:





в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных антифрод-центра;

с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.





По данным Нацбанка, в рамках пилотных проектов будут использованы инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз.