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Сбой произошел в информационной системе ЭСФ

01.08.2022, 16:33 3001
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Сбой произошел в информационной системе ЭСФ, в результате чего было направлено некорректное оповещение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что посредством информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ) по причине технической ошибки ранее 1 августа 2022 года 11.12 направлено некорректное оповещение. Просим не обращать внимание на данное оповещение и нажать кнопку "Ознакомился", - сообщили в КГД.

 
В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства.
 

новости по теме

В РК чаще всего подделывают банкноты номиналом 2000 тенге

29.07.2022, 17:47 13301
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - За первое полугодие 2022 года Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 139 поддельных денежных знаков (136 банкнот и 3 монеты) на сумму 408 150 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это на 41% меньше, чем за первое полугодие 2021 года (340 поддельных денежных знаков), сообщает пресс-служба регулятора
 
По словам начальника управления экспертизы банкнот и монет НБК Аската Мукамадиева, чаще всего подделывались банкноты номиналом 2000 тенге - 97 шт., что составило 70% от общего объема. Далее идут подделки номиналом 5000 тенге - 15 шт. (11%), 10 000 тенге - 10 шт. (7%), остальные 9% приходятся на другие номиналы банкнот.
 
Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 68 шт. (51% от общего количества), далее идут Нур-Султан - 16 шт. и Восточно-Казахстанская область - 29 шт.
 

КФГД утвердил ставки по тенговым депозитам на сентябрь

29.07.2022, 16:50 13741
КФГД утвердил ставки по тенговым депозитам на сентябрь
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на сентябрь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Максимальные ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне августовских значений", - сообщили в фонде.

kdif.kz

Средневзвешенный курс тенге на KASE укрепился

29.07.2022, 16:45 14126
Средневзвешенный курс тенге на KASE укрепился
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом укрепился на 1,69 тенге и составил 477,09 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-477/480-481,5 тенге. Официальный курс доллара на 29 июля равен 478,78 тенге за $1. 
 
Курс рубля по итогам торгов на Казахстанской фондовой составил 7,87 тенге.
 

В Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках

28.07.2022, 13:56 17561
В Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - С развитием цифровых технологий мошенники придумывают новые способы обмана, наиболее уязвимыми к которым являются как люди старшего поколения, так и молодежь, еще слабо знакомая с финансовыми продуктами, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мошенники активно используют сервисы подмены телефонных номеров, вишинг, фишинг и еще множество уловок. Поэтому важно, чтобы ваши родные и близкие знали основные правила безопасности. 
 
 "Безопасный" счет
 
Злоумышленники могут позвонить, представляясь работниками банка, сообщить, к примеру, что с банковской карточки жертвы кто-то пытается вывести деньги. Для того чтобы воспрепятствовать этому, клиенту необходимо срочно перевести средства на безопасный счет. Следом они уточняют, умеет ли клиент пользоваться интернетом или мобильном банкингом, дают инструкции, как перевести дистанционно свои пенсионные деньги или стипендию, предлагают скачать то или иное приложение на телефон либо же советуют незамедлительно перевести деньги через банкомат. При этом мошенники торопят и давят эмоционально.
 
Совет
 
Телефонные мошенники делают все возможное чтобы им поверили. Первое, что необходимо сделать, - это прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк, в котором вы обслуживаетесь. Контактный номер банка можно найти на оборотной стороне карточки.
 
Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций звонящих: не переводите деньги, не устанавливайте сомнительные приложения и не переходите по ссылкам из SMS-сообщений по требованиям лжесотрудников финансовых организаций.
 
Никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты карточки: CVC/CVV-код (трехзначный код, указанный на обороте платежной карты), коды подтверждения, ПИН-коды. Запомните, что банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут спрашивать данную информацию по телефону.
 
Оформление подставного кредита
 
Вам звонят якобы из банка и уточняют, подавали ли вы заявку на оформление кредита на N-ную сумму. Если это не вы, то, значит, мошенники пытаются от вашего имени взять кредит. Схема мошенников такая же, как и в первой ситуации: вам необходимо срочно предпринять меры и следовать их инструкциям. Для этого они присылают вам ссылку на приложение, которое необходимо установить и защитить свои данные. После скачивания программы на ваш телефон приходит SMS-сообщение или уведомление по электронной почте, затем лжесотрудник банка просит назвать код и сообщает что, к сожалению, кредит успели выдать, но мошенники еще не успели получить доступ к деньгам. Далее следует инструкция: для защиты ваших денег вам необходимо эти деньги перевести на другой счет, который продиктует мошенник.
 
Совет
 
Позвоните или посетите отделение банка, в котором якобы оформлен кредит, и как можно скорее напишите официальное заявление с просьбой разобраться в ситуации. Обязательно получите копию заявления с входящим номером.
 
Дополнительно рекомендуем сообщить номер, с которого вам звонили, службе безопасности банка, а также написать заявление в правоохранительные органы.
 
 "Фейковый" перевод
 
Вам пришло SMS о зачислении определенной суммы денег на вашу банковскую карту. Следом вам звонят с неизвестного номера и сообщают, что они перевели деньги ошибочно, и просят вас совершить обратный перевод. Мошенники "давят" на жалость и рассказывают множество подробностей о себе, говорят, что это якобы их последние деньги, они потеряли работу, средства нужны на лечение и все в этом духе. Это сигнал к тому, что вас попросту пытаются отвлечь. Иногда звонящие даже предлагают вам оставить небольшую часть средств у себя - так сказать, бонус "за беспокойство".
 
Совет
 
Возможно, мошенники могли указать ваш счет для получения оплаты якобы за продажу товара на торговой площадке. Если вы поддадитесь их уговорам и сделаете перевод, то останетесь не только без денег, но и наживете себе дополнительные проблемы. Ведь потенциальный покупатель, не получив товар, может обратиться в правоохранительные органы. А вы, как получатель денег, окажетесь первым подозреваемым.
 
Поэтому если неизвестные перевели на ваш счет некую сумму, то ни в коем случае не переводите ее обратно и не снимайте. Обратитесь в свой банк, где вам помогут разобраться с данным ошибочным переводом.
 
Звонки якобы от правоохранительных органов 
 
Мошенники могут представиться служителями закона и сообщить, что у вашего знакомого, друга или родственника неприятности. К примеру: он сбил человека, находится в больнице или участвовал в терактах. Преступление в любом случае должно выглядеть страшным, а последствия необратимыми. Решить вопрос может некоторая сумма. С одной стороны, достаточно внушительная, чтобы произвести впечатление, с другой - не такая уж неподъемная, чтобы ее нельзя было бы быстро заплатить. В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, готовые отдать свои последние деньги, только бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков - мошенники умудряются узнать и это.
 
Совет
 
Лучше всего в этот момент начинать задавать вопросы. В каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый? Какую статью ему вменяют? Когда было совершено деяние? Предоставлена ли помощь адвоката и как этого адвоката зовут? Кроме того, следует сделать звонок на горячую линию МВД РК и в районное отделение полиции. Ни в коем случае не паникуйте и тем более не передавайте и не переводите деньги на счета незнакомцев.
 
Как уберечь людей преклонного возраста от мошенников?
 
  • Объясните пожилым людям и молодым родственникам, что не нужно безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов.
  • Если звонящие к вам обращаются по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Эти данные можно получить разными способами, они даже находятся в открытом доступе в интернете.
  • Обязательно спрашивайте Ф.И.О. и должность сотрудника и перепроверьте, позвонив на горячую линию или колл-центр организации, от чьего имени звонят якобы их представители.
  • Если звонит близкий человек с незнакомого номера и говорит, что попал в беду, просит перевести ему деньги, завершите разговор и перезвоните ему.
  • Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты своей банковской карты, срок действия карты, CVC/CVV-код, кодовое слово и остаток денежных средств.
  • Банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут спрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.
 

В Алматы изменились условия программы льготного кредитования МСБ

27.07.2022, 10:16 21461
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - Акимат Алматы совместно с фондом развития предпринимательства "Даму" внесли ряд изменений в региональную программу Almaty Business, усовершенствовав условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
Отмечается, что участниками программы, название которой изменено на Jana Business, могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алматы.        
 

В соответствии с обновленными условиями программы максимальная ставка по льготным кредитам снижена с 7 до 6%. Максимальная сумма кредита составляет 100 млн тенге, срок кредитования - до 7 лет", - проинформировали в акимате. 

 
Еще одним нововведением программы Jana Business стало предоставление субъектам промышленных парков возможности получения кредитов под 6% годовых в сумме до 500 млн тенге сроком до 7 лет.         
 
С целью повышения эффективности торговых операций программой Jana Business предусматривается возможность финансирования факторинговых сделок по ставке 8,5% годовых.        
 
Механизм факторинга дает возможность покупателю приобрести товар или услугу с отсрочкой платежа. В рамках такой сделки специализирующийся на факторинге финансовый институт (фактор) за определенную комиссию оплачивает поставщику стоимость товара или услуги и приобретает взамен право на получение дебиторской задолженности с покупателя через оговоренное в договоре время. Использование механизма факторинга позволит предпринимателям повысить сроки оборачиваемости товаров и избежать кассовых разрывов.
 
Льготное кредитование субъектов МСБ будет осуществляться через банки второго уровня, микрофинансовые организации и лизинговые компании. В случае недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться гарантиями фонда "Даму".         
 
Региональная программа Almaty Business реализуется с 2019 года. За время ее реализации по Алматы профинансировано 211 проектов на 27,3 млрд тенге, создано 1340 рабочих мест, обеспечено 26,6 млрд тенге налоговых поступлений. Как показал анализ, более 53% проектов финансируются с целью приобретения основных средств, оборудования, сырья и материалов.
 

КФГД повысил ставки по тенговым депозитам

26.07.2022, 11:28 24681
КФГД повысил ставки по тенговым депозитам
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке, передает KAZAKHSTAN TODAY.


Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам, отметили в КФГД.
 


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Июль1

Август

Июль1

Август

Несрочные депозиты

14,0▲

14,0▲

14,0▲

14,0▲

Срочные депозиты

3 месяца

14,5▲

14,5▲

14,0▲

14,0▲

6 месяцев

14,5▲

14,5▲

14,0▲

14,0▲

12 месяцев

14,0▲

14,0▲

13,7▲

13,7▲

24 месяца

9,9▲

9,9▲

9,7▲

9,7▲

Сберегательные депозиты

3 месяца

15,5▲

15,5▲

15,0▲

15,0▲

6 месяцев

16,0▲

16,0▲ 

15,5▲

15,5▲ 

12 месяцев

15,7▲

15,7▲

14,5▲

14,5▲

24 месяца

13,0▲

13,0▲

12,2▲

12,2▲

Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%

25.07.2022, 16:27 28446
Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п., сообщает пресс-служба Нацбанка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13,5%. 
 
По данным Нацбанка, фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.
 

По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", - проинформировали в пресс-службе.

 
В Нацбанке отмечают, что устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года.
 
Напомним, в июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты - продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.
 
Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания - в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае - 13,8%).
 

Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорения годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда", - пояснили в Нацбанке.

 
За первое полугодие 2022 года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует прогнозам Национального банка до конца 2022 года на уровне 2,8-3,8%. Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых отраслях наблюдается замедление. Так, замедлился рост горнодобывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов. Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий.
 

Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", - сообщили в пресс-службе.

 

Средневзвешенный курс тенге укрепился на KASE

25.07.2022, 16:23 28161
Средневзвешенный курс тенге укрепился на KASE
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 7,96 тенге и составил 475,92 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479/483-483,5 тенге. 
 
Официальный курс на 25 июля равен 483,88 тенге за $1. 
 

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