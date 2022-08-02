Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что посредством информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ) по причине технической ошибки ранее 1 августа 2022 года 11.12 направлено некорректное оповещение. Просим не обращать внимание на данное оповещение и нажать кнопку "Ознакомился", - сообщили в КГД.
Сбой произошел в информационной системе ЭСФ
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КФГД утвердил ставки по тенговым депозитам на сентябрь
Максимальные ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне августовских значений", - сообщили в фонде.
Средневзвешенный курс тенге на KASE укрепился
В Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках
- Объясните пожилым людям и молодым родственникам, что не нужно безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов.
- Если звонящие к вам обращаются по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Эти данные можно получить разными способами, они даже находятся в открытом доступе в интернете.
- Обязательно спрашивайте Ф.И.О. и должность сотрудника и перепроверьте, позвонив на горячую линию или колл-центр организации, от чьего имени звонят якобы их представители.
- Если звонит близкий человек с незнакомого номера и говорит, что попал в беду, просит перевести ему деньги, завершите разговор и перезвоните ему.
- Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты своей банковской карты, срок действия карты, CVC/CVV-код, кодовое слово и остаток денежных средств.
- Банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут спрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.
В Алматы изменились условия программы льготного кредитования МСБ
В соответствии с обновленными условиями программы максимальная ставка по льготным кредитам снижена с 7 до 6%. Максимальная сумма кредита составляет 100 млн тенге, срок кредитования - до 7 лет", - проинформировали в акимате.
КФГД повысил ставки по тенговым депозитам
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Июль1
|
Август
|
Июль1
|
Август
|
Несрочные депозиты
|
14,0▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,5▲
|
14,5▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
6 месяцев
|
14,5▲
|
14,5▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
12 месяцев
|
14,0▲
|
14,0▲
|
13,7▲
|
13,7▲
|
24 месяца
|
9,9▲
|
9,9▲
|
9,7▲
|
9,7▲
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
15,5▲
|
15,5▲
|
15,0▲
|
15,0▲
|
6 месяцев
|
16,0▲
|
16,0▲
|
15,5▲
|
15,5▲
|
12 месяцев
|
15,7▲
|
15,7▲
|
14,5▲
|
14,5▲
|
24 месяца
|
13,0▲
|
13,0▲
|
12,2▲
|
12,2▲
Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%
По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", - проинформировали в пресс-службе.
Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорения годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда", - пояснили в Нацбанке.
Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", - сообщили в пресс-службе.
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