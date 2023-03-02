01.03.2023, 14:22 6866
КФГД утвердил ставки по депозитам на апрель
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки вознаграждения на апрель текущего года, сообщает пресс-служба фонда.
Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений. Такое решение было принято Казахстанским фондом гарантирования депозитов ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки", - отметили в фонде.
Там напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации. Поэтому их ставки могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
Напомним, в феврале Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. При этом главный финрегулятор страны сообщил, что в среднесрочной перспективе инфляция может быть снижена к концу года до 9-12%, в 2024 году - до 6-8%, в 2025 году - до 4-6%. Пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года.
В феврале инфляция составила 1,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%, сообщили в Бюро национальной статистики.
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21.02.2023, 17:36 33086
Снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним предлагают сенаторы
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
Законопроектом устанавливается ставка госпошлины при обращении в суд должника - физического лица в размере 0,3 МРП и предусматривается приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда", - сообщается на сайте верхней палаты.
Также документом предлагается снизить государственную пошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП до 4 МРП.
Кроме того, законопроектом предполагается введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий.
Ранее мажилисмены предложили повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности. Если в настоящее время пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП, а за выдачу паспорта - 8 МРП, то в новом Налоговом кодексе депутаты предлагают ввести градацию по количеству страниц для паспортов и по количеству получаемых в течение года удостоверений личности.
Что касается удостоверения личности, то при замене документа более двух раз за год его получение будет стоить 1 МРП, или 3450 тенге.
В пояснении к документу депутаты подчеркнули, что в год в Казахстане утерянные удостоверения личности восстанавливают около 335 тысяч человек, паспорта - 15,6 тысячи. Из них около 8 тысяч граждан теряют документы чаще двух раз в год.
16.02.2023, 16:26 58191
Международные финорганизации за 15 лет профинансировали в Евразийском регионе проекты на 90 млрд долларов
Наибольший объем одобренного финансирования пришелся на инвестиционные кредиты
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 15 лет международные финансовые организации и агентства по развитию реализовали в Евразийском регионе более 3800 операций суверенного финансирования на сумму 90 млрд долларов, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
В фонде подчеркнули, что аналитика по финансированию формируется на основе разносторонних сведений из открытых источников, включая официальные сайты международных финансовых организаций (МФО), их отчетность и другую первичную информацию.
Методология сбора позволяет собирать данные по широкому спектру суверенного финансирования: стабилизационные кредиты, инвестиционные кредиты, гранты и проекты технического содействия. Фокус сугубо на суверенном финансировании в Евразийском регионе и охват проектов технического содействия и грантов отличает SFD от иных существующих баз данных", - пояснили в пресс-службе.
Авторами документа идентифицировано более 3800 операций суверенного финансирования в странах на горизонте с 2008-2022 годы на сумму порядка 90 млрд долларов.
Наиболее значительные объемы одобренного суверенного финансирования наблюдались в 2009 году (8,6 млрд долларов), 2015 году (8,7 млрд долларов) и в 2020 году (10,9 млрд долларов), что можно объяснить антикризисными мерами, предпринятыми для устранения последствий глобального (2009), а затем и регионального кризиса, затронувшего экономику стран в 2015 году, и кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году.
Наибольший объем одобренного финансирования пришелся на инвестиционные кредиты. К ним относятся проекты в таких ключевых секторах, как энергетическая и продовольственная безопасность, развитие инфраструктуры, здравоохранение, цифровизация и так далее", - отмечается в публикации.
По объему одобренного финансирования лидирующие позиции занимают ВБ, АБР, МВФ и ЕФСР - на их долю приходится почти 80% от общего объема за анализируемый период.
Узбекистан занимает лидирующие позиции среди всех стран как по объему одобренного финансирования (20,9 млрд долларов, или 23,1% от совокупного объема), так и по количеству операций.
В течение 2022 года SFD была представлена в министерствах финансов Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Беларусь, а также на донорских комитетах. Инициатива была поддержана министерствами финансов стран - участниц ЕФСР. С государственными органами ведется работа по информационному обмену на основе базы SFD.
ЕФСР открыт для сотрудничества с МФО, национальными органами власти, экспертным и научным сообществом по вопросу развития базы данных для различных прикладных и научных целей.
В рабочем документе ЕФСР представлена методология построения базы данных суверенного финансирования (SFD), а также проведен количественный и качественный анализ операций суверенного финансирования в 11 странах региона с 2008 по 2022 годы. Подробнее с содержанием рабочего документа можно ознакомиться здесь.
Для справки:
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) учрежден 9 июня 2009 года Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие государствам-участникам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.
15.02.2023, 16:07 66706
Курс тенге укрепился на 3,88 тенге на KASE
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду по сравнению со вторником укрепился на 3,88 тенге и составил 447,29 тенге за $1, сообщается на KASE.
В обменниках Казахстана доллары покупают по 447 тенге, продают по 451-452 тенге.
Ранее сообщалось, что курс тенге за неделю укрепился на 1,7%.
14.02.2023, 17:42 73676
В Минфине рассказали, как будет работать проект "Нацфонд - детям"
Фото: Минфин РК
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О выработанных подходах по запуску проекта "Национальный фонд - детям" рассказал сегодня в сенате вице-министр финансов Даурен Темирбеков.
По словам Темирбекова, начиная с 2024 года планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей.
Для реализации данной инициативы рассматривается открытие персональных накопительных счетов в долларах США всем детям до 18 лет. Начисление 50% инвестиционного дохода на счета будет осуществляться ежегодно", - рассказал вице-министр.
Запуск программы планируется с 1 января 2024 года, а данные поправки планируется принять до конца 2023 года.
Национальным банком будет производиться расчет 50% инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы. Фактически до 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты", - рассказал вице-министр.
Таким образом, по достижении ребенком 18 лет прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3500 долларов.
При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет. Для целевого использования средств предлагается определить уполномоченных операторов - АО "Отбасы банк", АО "Финансовый центр", банки второго уровня, с которыми будет взаимодействовать ЕНПФ. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет", - сообщил Темирбеков.
Он добавил, что средства счетов предлагается освободить от налогообложения, а также напомнил, что участниками проекта будут только дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство, то право требования на выплаты утрачивается, а средства перераспределяются между всеми детьми. Если ребенок до 18 лет покидает страну, но не меняет гражданство, право на выплаты сохраняется за ним.
При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как использовать средства - на образование или приобретение жилья. Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются", - пояснил Темирбеков.
После достижения 18 лет средства сохраняются на счете ребенка в течение 5-10 лет. Если они не будут востребованы, то их предлагается перевести на пенсионный счет. Также предусмотрена возможность передачи накопленных средств по наследству.
В случае недееспособности ребенка право на использование средств предоставляется его родителям или опекунам.
13.02.2023, 18:50 79426
Курс тенге за неделю укрепился на 1,7%
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов 10 февраля рыночный курс тенге составил 450,79 тенге за доллар, укрепившись за неделю на 1,7% (с 458,69), сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
На внешнем валютном рынке в период с 3 по 10 февраля произошел ряд значимых событий. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 13 000, до 196 000 за прошлую неделю. Этот факт превышает средний прогноз аналитиков. После выхода смешанных данных по рынку труда председатель ФРС США Джером Пауэлл наряду с другими руководителями просигнализировал, что дальнейшее повышение ставок будет необходимо для подавления инфляции и замедления экономического роста. На этом фоне доходности казначейских облигаций США продемонстрировали рост, укрепляя позицию доллара (индекс DXY вырос на 0,69%). Банк Японии может возглавить 71-летний Кадзуо Уэда, в прошлом входивший в совет управляющих центрального банка. Эксперты отмечают, что это решение обусловлено желанием властей видеть во главе ЦБ человека, который не будет спешить с прекращением ультрамягкой денежно-кредитной политики.
Все эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков. Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару складывалась следующим образом:
- мексиканское песо укрепилось на 1,6% (с 18,97 до 18,67) на фоне повышения ЦБ процентной ставки на 50 б.п., до рекордных 11%, превышая ожидания аналитиков;
- турецкая лира незначительно укрепилась на 0,1% (с 18,83 до 18,81). Турция объявила чрезвычайное положение на три месяца в районах, пострадавших от сильных землетрясений;
- индийская рупия ослабла на 0,8% (с 81,84 до 82,51), несмотря на повышение ЦБ процентной ставки на 25 б.п., до 6,5%;
- индонезийская рупия ослабла на 1,6% (с 14 894 до 15 134) на фоне оттока иностранного капитала. По данным Минфина, продажи ГЦБ 8 февраля составили 152 млн долларов, что является самым значительным ежедневным оттоком с 5 октября 2022 года;
- бразильский реал ослаб на 1,6% (с 5,13 до 5,21) на фоне комментариев президента Лулы да Сильвы, что текущий уровень ключевой ставки в 13,75% слишком высок. Это было расценено аналитиками как вмешательство в монетарную политику. Национальный валютный совет рассматривает возможность скорейшего пересмотра целевых показателей инфляции в попытке разрядить напряженность между ЦБ и президентом;
- южноафриканский ранд ослаб на 2,2% (с 17,48 до 17,86) на фоне объявления о чрезвычайном положении в стране из-за энергетического кризиса. Правительство планирует налоговые льготы для предприятий и домохозяйств, которые вырабатывают собственную солнечную энергию;
- российский рубль ослаб на 4% (с 70,6 до 73,39) на фоне роста дефицита бюджета (1,8 трлн рублей по итогам января 2023 года).
Напомним, Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет. Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге).
10.02.2023, 16:38 98731
В 2022 году в Казахстане выявили около 390 поддельных банкнот на сумму более 1,2 млн тенге
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальным банком Казахстана и банками второго уровня за 2022 год был выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и 5 монет. Этот показатель на 24,7% ниже по сравнению с 2021 годом (519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге).
По данным Нацбанка, анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 2000 тенге - 238 штук (60% от общего количества выявленных подделок), 10 000 тенге - 55 штук (14%), 500 тенге - 50 штук (12,8%).
Поддельные денежные знаки, выявленные за 2021-2022 годы, в разрезе номиналов
Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 255 штук или 65,2% от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 136 штук или 34,8% от общего количества выявленных подделок.
В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы", - проинформировали в Нацбанке.
10.02.2023, 16:15 99371
Курс тенге на KASE укрепился до 450,79 тенге за $1
Курс укрепился на 1,6 тенге
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом укрепился на 1,6 тенге и составил 450,79 тенге за $1, сообщается на KASE.
В обменниках Казахстана доллары покупают по 451 тенге, продают по 455-455,5 тенге.
По данным Нацбанка РК, по итогам января курс национальной валюты укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за один доллар США.
На текущий момент мы видим, что валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало", - отметила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.
В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долларов. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%.
В целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долларов. Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долларов.
Ранее я уже говорила о планах ЕНПФ о поддержании валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долларов. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке", - сообщила Алия Молдабекова.
08.02.2023, 15:26 107491
Казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За два года казахстанцы сняли 3,2 трлн тенге на покупку жилья и 322,2 млрд тенге на лечение, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
За два года (с января 2021 года) по состоянию на 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 1 348 461 заявление. Сумма досрочных изъятий приближается к 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма, изъятая по одному заявлению, за период составляет порядка 2,4 млн тенге", - говорится в информации.
За январь 2023 года на спецсчета казахстанцев для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено более 7,1 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма единовременной пенсионной выплаты составила 2,3 млн тенге.
Чаще всего на пенсионные казахстанцы покупают готовое жилье (35,7% от всех исполненных заявлений, или 64,3% от перечисленных сумм) или строят дома.
21% заявителей сняли накопления на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. 20,87% использовали накопления по системе жилищных строительных сбережений. Еще 20% выплачивали ипотеку.
На лечение с января 2021 года по февраль 2023 года казахстанцы сняли 322,2 млрд тенге.
Средняя сумма изъятий на лечение за период составила порядка 0,8 млн тенге. В январе 2023 года было исполнено 2537 заявлений на сумму 3,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий на лечение в январе 2023 года составила порядка 1,3 млн тенге", - сообщает ЕНПФ.
В частное управление за 2 года казахстанцы передали 8,8 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.
При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода составляет порядка 9,5 млрд тенге.
Напомним, по состоянию на 1 февраля 2023 года на рынке действуют пять УИП: АО "Jusan invest", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Halyk Global Markets", АО "Halyk Finance". Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем".
Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте ЕНПФ в разделе "Показатели" - "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".
В ЕНПФ напомнили, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП.
50 заявителей воспользовались этим правом: по 70 заявлениям ЕНПФ осуществил перевод из одного УИП в другой на общую сумму 176 млн тенге", - отметили в фонде.
Ранее депутаты предложили предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ. Просроченные кредиты в Казахстане имеют 1,4 млн человек.
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