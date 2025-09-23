Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Halyk на уровне "BBB-"

Фото: Halyk bank

Рассказать друзьям

Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября 2025 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Halyk Bank в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный", сообщили в пресс-службе банка.





Fitch Ratings отмечает, что высокая рыночная доля Halyk Bank в банковском секторе Казахстана, устойчиво высокие показатели прибыльности, значительная капитализация и устойчивая ликвидность являются ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг. Согласно комментариям агентства, "Стабильный" прогноз отражает оценку того, что кредитные показатели Halyk Bank останутся сильными в среднесрочной перспективе.





Fitch Ratings подчеркивает надежную бизнес-модель Halyk Bank с сильными рыночными позициями в корпоративном и розничном бизнесе, и сбалансированным кредитным портфелем, при этом отмечается, что качество активов банка существенно улучшилось за последние пять лет. Также агентство ожидает сохранение высокой прибыльности банка в 2025-2026 годах благодаря устойчиво сильной марже, высокой операционной эффективности и низкой стоимости риска.





Подтверждение кредитного рейтинга агентством Fitch Ratings отражает эффективную работу банка в условиях изменяющейся экономической среды и внешних вызовов. Оценка агентства подчеркивает финансовую устойчивость и надежность Halyk как ведущего игрока на банковском рынке Казахстана. Это также подтверждение доверия и уверенности, которые рынок оказывает Halyk", - говорится в сообщении банка.





Для справки





Народный банк - ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Народный банк листингован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Астанинской международной бирже с 2019 года.





По состоянию на 30 июня 2025 года совокупные активы банка составили порядка 19,616 млрд тенге, что делает его крупнейшим кредитором в Казахстане. Банк имеет одну из крупнейших в стране клиентских баз и самую разветвленную филиальную сеть, насчитывающую 542 филиала и отделения по всей стране. Кроме того, банк осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.



