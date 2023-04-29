Налоговые поступления в консолидированный бюджет за I квартал составили 5,7 трлн тенге

При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долларов к 2030 году будет довольно непросто

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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК опубликовал концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года. Проект размещен на - Национальный банк РК опубликовал концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года. Проект размещен на портале "Открытые НПА".





Реализация концепции, то есть соблюдение закладываемых в ней ограничений, принципов и подходов, будет способствовать, по мнению НБ РК, достижению цели по накоплению к 2030 году 100 млрд долларов и успешному функционированию программы "Нацфонд - детям".





Цель выглядит амбициозной, но не слишком реалистичной. Для понимания: к концу марта 2023 года активы Нацфонда РК составили 58,4 млрд долларов. То есть предполагается, что менее чем за 7 лет активы Нацфонда должны вырасти на 71%, или на 41,6 млрд долларов. Звучит неплохо, если полностью игнорировать, например, тот факт, что с 2014-го по активам Нацфонда наблюдается нисходящий тренд. Так, в августе 2014 года (пиковый момент для этого показателя) активы Нацфонда демонстрировали стабильный рост и достигли 77,2 млрд долларов, однако после в секторе наметился существенный спад. К текущему моменту активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов, сообщает Ranking.kz





Еще интересный факт: как отмечается в новой концепции, уже в 2016 году была проведена работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда, была разработана и утверждена новая концепция формирования и использования средств Национального фонда, было установлено ограничение на максимальный размер стабилизационного портфеля в 10 млрд долларов. В 2019 году начался переход от консервативного к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Национального фонда.





Однако все эти меры так и не смогли переломить негативную тенденцию на дальних дистанциях. Да, временами наблюдался рост, и это можно увидеть на графике ниже, однако в общем и целом показатель сокращается. Соответственно, нет гарантий и повода верить, что новая концепция сможет достичь таких амбициозных целей в столь короткое время.





Как отмечается в новой концепции, одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора. Пиковые значения были зафиксированы в 2017-м и 2020-м: в 2017 году при поступлениях в 2,1 трлн тенге изъятия составили 4,4 трлн тенге, в 2020 году при поступлениях в 1,4 трлн тенге изъятия составили 4,8 трлн тенге.





Однако стоит отметить, что это не единственная причина. Немалую роль играет и инвестиционная деятельность, которая осуществляется НБ РК. Доходность, полученная от управления активами за последние 10-15 лет, сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.





За всю историю существования Национального фонда (2000-2022 годы) его среднегодовая доходность составила 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте - 15,1 млрд долларов. В то время как, скажем, среднегодовая накопленная доходность Норвежского фонда с 1998-го по конец 2022 года составила 5,7%.





Кроме того, за последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й. По итогам предыдущего года был зафиксирован рекордный убыток от управления Нацфондом в размере 1,4 трлн тенге.





При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долларов к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел. При этом уполномоченные органы должны прилагать максимум усилий для сохранности средств Нацфонда РК.