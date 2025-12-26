25.12.2025, 20:48 7386
Новые банкноты номиналом 500 тенге выпустили в обращение
Фото: НБРК
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Банк Казахстана с 25 декабря 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна, сообщили в пресс-службе банка.
Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", - проинформировали в НБК.
При этом уточняется, что в массовое обращение новые банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.
Новые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 500 тенге образца 2017 года. То есть, все банкноты старого образца будут в течение 2 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, в этот период населению не нужно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК", - рассказали в пресс-службе.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2027 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 24 декабря 2030 года. Отдельно отмечается, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.
Ранее в обращение вышли новые купюры номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге.
25.12.2025, 11:30 11896
Казахстан остается крупнейшим получателем китайских инвестиций в Центральной Азии - ЕАБР
Фото: ЕАБР, Потоки накопленных взаимных инвестиций между Китаем и странами Евразийского региона, $млрд.
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая в Центральной Азии вырос за 10 лет до $35,9 млрд. Почти 90% вложений приходится на Казахстан (32%), Узбекистан (30%) и Туркменистан (27%). Пока инвестиции накоплены в основном в сырьевом секторе (46%). Но растет доля обрабатывающей промышленности и энергетики, на которые уже приходится более трети китайских инвестиций в Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), который посвящен Китаю - главному инвестиционному партнеру Евразийского региона в 2025 года.
Казахстан остается крупнейшим получателем китайских ПИИ ($11,4 млрд), но Узбекистан показывает быструю динамику и нарастил ПИИ до $10,7 млрд на середину 2025 года", - отмечают в ЕАБР.
В целом, по данным банка, китайские инвестиции в Евразийский регион продолжают устойчиво расти вопреки глобальному спаду потоков ПИИ. За последние 10 лет их объем увеличился на 80% и достиг рекордных $66 млрд к концу первого полугодия 2025 года. Если раньше Китай инвестировал преимущественно в сырьевые проекты, то новыми драйверами роста становятся проекты в обрабатывающей промышленности и энергетике.
Сообщается, что за последние полтора года китайские вложения в Евразийский регион выросли на $7,4 млрд (+13% к 2023 году), тогда как глобальные потоки ПИИ в 2024 году снизились на 11%.
Сотрудничество подтверждено на высшем уровне. Приоритетность инвестиционного взаимодействия закреплена в Тянцзинской декларации ШОС и Астанинской декларации второго саммита "Центральная Азия - Китай". Оно соответствует целям инициативы "Пояс и путь".
Частный китайский бизнес наращивает инвестиции в регион. Их доля в структуре инвестиций выросла с 22% до 27% за 10 лет, тогда как доля госкомпаний снизилась с 62% до 53%.
Также отмечается структурный сдвиг: от сырья к производству и энергетике. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 13% до 22%, энергетики - с 4% до 12%, тогда как доля сырьевого сектора сократилась с 68% до 54%.
Greenfield - доминирующая форма инвестиций. Доля первичных проектов выросла с 43% до 60%, что отражает технологическую зрелость китайских компаний.
24.12.2025, 09:13 23026
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 868 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 1 трлн 252,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 615,6 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 524 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.
Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2025 года составил 142 669 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 096 тенге, базовой пенсии - 47 573 тенге", - проинформировали в ведомстве.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год.
Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 35 596 тенге, минимальный размер пенсии - 69 049 тенге.
23.12.2025, 10:45 32421
Премьер-министр высказался о запрете на вычеты
Фото: Depositphotos
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства высказался о запрете на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации.
У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее. Министерству финансов необходимо их сопровождать, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы", - сказал Бектенов.
Кроме того, он поручил совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса.
Министерству нацэкономики поручено совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.
Одним из действенных механизмов станет расширение критериев финансирования в рамках программы "Өрлеу", - отметил премьер.
По его словам, также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Эти меры положительно отразятся на всех субъектах микро и малого бизнеса. Поручаю оперативно провести все организационные мероприятия с принятием нормативных правовых актов и обеспечением готовности информационных систем", - сказал Бектенов.
Напомним, ранее представители бизнеса создали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. После того как петиция не прошла модерацию, ее автор - налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству нацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Сегодня малый и средний бизнес - это основа социальной стабильности и развития Казахстана. Нельзя одновременно декларировать поддержку МСБ и вводить нормы, фактически лишающие его возможности честно работать. Мы просим Вас лично вмешаться и обеспечить справедливый пересмотр указанных положений Налогового кодекса", - обратилась Екатерина Ким к главе государства.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
23.12.2025, 10:36 33261
Отсрочку уплаты НДС на импорт по товарам для производства предоставят казахстанским предпринимателям
Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции - сроком до одного года. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства.
Министр отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии.
Это означает, меньше бюрократии, отсутствие необходимости оценки и страхования залога, сокращение сроков оформления рассрочки. Для участников горизонтального мониторинга рассрочка также предоставляется без залога и гарантии на срок до 12 месяцев", - сообщил Мади Такиев.
Кроме того, он сообщил, что в Казахстане повышают пороги по взысканию налоговой задолженности.
Мы существенно меняем подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не "давили" на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм", - сказал Мади Такиев.
Главное изменение - повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам - до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП.
Сейчас из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания часто попадает именно малый бизнес - около 72% должников имеют долги до 6 МРП.
Теперь принимаемые меры становятся понятными:
▪ до 87 тыс. тенге или 20 МРП - направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;
▪ от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП, соответственно - направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;
▪ свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП - применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.
Также министр финансов РК сообщил, что количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру с 2009 года - с 70 до 28, или на 60%.
Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.
Важное новшество - отход от практики "штрафов" за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные", - добавил Мади Такиев.
19.12.2025, 11:37 61591
Halyk признан лучшим транзакционным банком Казахстана по версии издания Euromoney
Фото: Halyk
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk вновь получил престижную премию. В Лондоне на церемонии Transaction Banking Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием Euromoney, Halyk впервые стал лучшим в категории Kazakhstan’s Best Transaction Bank 2025, сообщили в пресс-службе банка.
Transaction Banking Awards - специализированная международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам за достижения в области транзакционного и корпоративного банковского обслуживания, включая управление операциями, сервисы по расчетам и платежам, торговое финансирование, а также инновационные цифровые решения.
Признание от авторитетных экспертов демонстрирует лидерство Halyk в сфере транзакционного банкинга, отдавая должное его прорывным достижениям по ряду ключевых показателей.
Halyk уже неоднократно получал высокие оценки от Euromoney. В числе последних - премия, полученная в июле 2025 года на церемонии Euromoney Awards for Excellence 2025, где банк был признан лучшим в Казахстане. Эксперты отметили рекордные финансовые показатели, цифровую трансформацию и лидерство в области устойчивого развития.
Награда Euromoney наглядно демонстрирует позицию Halyk Bank как одного из сильнейших игроков рынка: в условиях, когда финансовая отрасль стремительно меняется, банк сохраняет неизменное лидерство и задает темп развития. Для нас принципиально важно, что авторитетное международное издание уже дважды на протяжении текущего года отмечает достижения Halyk. Эта оценка отражает способность банка эффективно работать в среде высокой конкуренции, глобальной экономической нестабильности, технологических трансформаций и быстрого внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Мы последовательно укрепляем ключевые направления бизнеса и остаемся лидером банковского сектора Казахстана", - прокомментировала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Euromoney - международное деловое издание, специализирующееся на глобальных финансовых рынках и банковском секторе. Журнал издается медиагруппой Euromoney Institutional Investor и публикует аналитику, исследования, экспертные комментарии и отраслевые рейтинги по ключевым направлениям мировой финансовой системы, включая транзакционный и корпоративный банкинг, торговое финансирование, рынки капитала, риски, цифровые инновации и устойчивое развитие. Euromoney широко известен своими ежегодными международными и региональными премиями, в том числе Awards for Excellence и Transaction Banking Awards.
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 20 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk Bank осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk Bank имеет самые высокие кредитным рейтингам среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody’s - Baa1 / Fitch - BBB- / S&P - BBB-).
12.12.2025, 11:36 110636
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года
Фото: Depositphotos
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Принят приказ министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 698 "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, Правил и сроков представления сведений по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами, а также Перечня и Правил представления сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица, имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности и критериев отнесения к таким операциям", сообщили в КГД.
Нововведением приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", - уточнили в комитете.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
12.12.2025, 11:09 111456
Использование пенсионных на пластические операции отменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - После того как на платформе enpf-otbasy.kz перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы стали массово выбирать новую цель - реконструктивные и восстановительные операции (пластические). Наблюдается аномальный рост количества таких заявок, сообщили в "Отбасы банке".
Ранее в банке рассматривали в среднем 16 обращений граждан по использованию пенсионных излишков для оплаты пластических операций. В сентябре, когда остановился прием заявок на стоматологию, их количество выросло до 123, в октябре - до 1844, а в ноябре - до 3878 заявок. За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня. Сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге", - уточнили в банке.
Как сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, контролировать целевое использование пенсионных средств граждан - обязанность "Отбасы банка".
Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить прием заявок по этой цели. "Отбасы банк" всегда действует открыто и в интересах клиентов. Это наша принципиальная позиция и проявление социальной ответственности. Средства в ЕНПФ - это будущая пенсия граждан. Да, казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для "Отбасы банка" важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения", - отметила Ляззат Ибрагимова.
По ее словам, прием заявок по использованию ЕПВ на цель "Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков" прекратится на портале enpf-otbasy.kz с 12 декабря 2025 года.
Сейчас в работе находится 6294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Все они будут рассмотрены в установленном порядке, уточнили в банке.
Также у граждан сохраняется возможность направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные, дорогостоящие виды лечения, которые не всегда доступны и часто требуют высоких затрат. К таким медицинским услугам относятся:
- лечение орфанных (редких) заболеваний;
- радионуклидная и радиойодтерапия;
- радиохирургическое лечение;
- протонная терапия.
Кроме этого, пенсионные излишки можно направлять на улучшение жилищных условий - покупать жилье, погашать частично или полностью ипотеку в казахстанских банках, пополнять депозит в "Отбасы банке" для дальнейшей покупки дома или квартиры.
11.12.2025, 09:45 119646
ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения: выявлено неэффективное использование 216 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Его итоги рассмотрены на заседании в Высшей аудиторской палате РК под председательством Алихана Смаилова.
По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге. Установлено 46 системных недостатков. 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы", - проинформировали в ВАП.
По мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования. В частности, требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат - в Казахстане и по месту гражданства.
Также остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат, отметили в ВАП.
По данным ВАП, для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.
Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.
Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.
Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге.
Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т.д. Этот вопрос требует доработки.
Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.
Как следует из итогов аудита, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние 5 лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия - на 45%, средняя пенсия из пенсионного фонда - на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты из Фонда социального страхования - более чем в 2,5 раза.
