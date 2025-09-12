Президент утвердил новое положение о Нацбанке

Фото: ЕАБР

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Astana Finance Days 2025 Евразийский банк развития (ЕАБР) совместно с Центром зеленых финансов Международного финансового центра Астаны (МФЦА) провели региональный воркшоп "Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки".





Мероприятие прошло в гибридном формате - очно и онлайн - и собрало более 100 участников, включая представителей органов государственной власти, национальных институтов развития и деловых кругов стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Кыргызстан.





Главной целью мероприятия стали открытый диалог участников рынка зеленого финансирования и укрепление профессиональных компетенций в этой сфере. Воркшоп предоставил участникам возможность для обмена опытом и представления практических кейсов из стран региона. Особое внимание было уделено вопросам снижения стоимости заимствований, разработке зеленой таксономии, развитию биржевых и суверенных механизмов, а также возможностям, которые предоставляют международные банки развития", - рассказали в пресс-службе банка.





С приветственными словами к участникам обратились Руслан Даленов, заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) и доктор Ма Джун, председатель Альянса по наращиванию потенциала в сфере устойчивых инвестиций (CASI), президент Института финансов и устойчивого развития (IFS).





Зеленые финансы - это не просто тренд, а практический инструмент, открывающий новые возможности для устойчивого роста. Для стран Центральной Азии переход к низкоуглеродной экономике становится источником значимых инвестиций, технологического развития и укрепления международного сотрудничества. Евразийский банк развития уже активно участвует в финансировании проектов в сфере устойчивого развития и готов усиливать свою роль как платформа, объединяющая инвестиции, знания и диалог. Объем "зеленого" портфеля банка с 2018 года удвоился и на сегодняшний день составляет $1,9 млрд, включая строительство 10 солнечных и 3 ветровых электростанций в Казахстане суммарной мощностью 550 МВт", - сообщил заместитель председателя ЕАБР Руслан Даленов.





В 2024 году Евразийский банк развития стал первым в Центральной Азии, присоединившимся к Принципам ответственной банковской деятельности UNEP FI - глобальной инициативе ООН, объединяющей более 300 банков из 80 стран. С прошлого года банк системно отражает свои достижения и ключевые результаты в сфере устойчивого развития в ежегодном отчете. В нем представлены ключевые данные по вкладу банка в достижение Целей устойчивого развития ООН и другие параметры.





Воркшоп организован Академией ЕАБР. Академия нацелена на развитие компетенций государственных служащих стран-участниц ЕАБР, бизнес-партнеров и других участников частного сектора по таким темам, как проектное финансирование, инструменты инвестиционного рынка, работа банков развития, устойчивое развитие и другим направлениям", - уточнили в ЕАБР.





Для справки





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".