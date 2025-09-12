11.09.2025, 11:45 8076
Президент утвердил новое положение о Нацбанке
Фото: Нацбанк РК
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в положение о Национальном банке РК.
В положении утверждены права, обязанности, задачи и полномочия главного финрегулятора страны.
В частности, в задачи Нацбанка теперь входят:
- разработка и проведение денежно-кредитной политики;
- обеспечение функционирования платежных систем;
- осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
- содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
- осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;
- иные задачи в соответствии с законами РК и актами президента.
Также Нацбанк имеет право:
- разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми организациями, другими физическими и юридическими лицами на территории РК;
- запрашивать и получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов РК, филиалов страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан, филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность в РК, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- проводить проверки и иные формы контроля и надзора в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан;
- принимать нормативные и ненормативные правовые акты, регулирующие внутреннюю деятельность Национального Банка Казахстана, а также отношения, связанные с осуществлением деятельности юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом РК "О Национальном банке", иными законодательными актами Республики Казахстан и актами президента.
В документе также прописаны функции Нацбанка, статус, полномочия первого руководителя банка, его заместителей, а также коллегиальных органов и т.д.
08.09.2025, 11:38
Закон о банках в Казахстане будет принят до конца года
Фото: Depositphotos
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый закон о банках будет принят до конца года. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана.
Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения", - сказал Токаев.
По словам президента, в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах.
Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты. Национальному банку и правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков. Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года", - сказал Токаев.
Президент также отметил необходимость ускорения формирования полноценной экосистемы цифровых активов.
Этому уже способствует внедрение цифрового тенге, который сейчас используется при финансировании проектов из Национального фонда. Теперь пришло время масштабировать использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов", - сказал он.
Также, по словам главы государства, с учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах.
На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", - сообщил он.
Глава государства отметил, что наряду с очевидными плюсами и возможностями тотальная цифровизация, в том числе банковской сферы, несет в себе и определенные вызовы.
За последние годы одной из наиболее серьезных угроз финансовой безопасности государства и граждан стало онлайн-мошенничество. Для противодействия киберпреступности создан антифрод-центр, введена биометрическая идентификация, усилена ответственность банков, микрофинансовых организаций и операторов связи за предотвращение мошеннических операций. Но проблема требует постоянного внимания и совершенствования работы уполномоченных органов. Необходимо выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности. В случае необходимости следует внести корректировки в законодательство и практику деятельности правоохранительных органов", - сказал Токаев.
05.09.2025, 16:36
Нацбанк анонсировал выпуск новых банкнот
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана анонсировал выпуск новых банкнот номиналом 500 и 20 000 тенге, сообщает "31 канал".
По данным Нацбанка, выпуск в обращение банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге - в 2026 году.
Дизайн нового образца продолжает серию "Сакский стиль", но приобретает более яркую цветовую гамму. Банкноты выполнены в серо-голубых, бирюзовых и пурпурных тонах. А лицевую сторону украшают животные и птицы - представители уникальной фауны Казахстана. При этом старые деньги в зависимости от номинала будут действительны до лета 2026 года и весны 2027", - сообщает источник.
Также в Нацбанке напомнили, что уже с 25 сентября станут недействительны старые 5-тысячные купюры 2011 и 2023 годов.
После завершения периода параллельного обращения, т.е. с 25 сентября этого года, все банки второго уровня и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, а филиалы Национального банка - бессрочно", - рассказал пресс-секретарь Нацбанка Асан Ахметжан.
Ранее в обращение вышли новые купюры номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге.
04.09.2025, 11:39
Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции
Фото: Нацбанк РК
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК в докладе о денежно-кредитной политике опубликовал новые прогнозы по инфляции.
В среднесрочном периоде прогнозные оценки не изменились.
В 2025 году инфляция ожидается в пределах 11-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%, в 2027 году - 5,5-7,5%.
Уточнение прогноза связано с ценовыми всплесками на отдельных продовольственных рынках, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и планируемые меры фискальной консолидации. Риски прогноза связаны с поддержанием фискальной дисциплины, усилением внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции, незаякоренностью инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и НДС", - говорится в докладе.
Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. С 2027 года темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню.
Наибольшее влияние ожидается на непродовольственную и сервисную инфляцию, тогда как эффект на продовольственную инфляцию будет ограниченным в связи с налоговыми льготами для сельхозпроизводителей. В течение 2026 года также продолжится реализация программы повышения тарифов на регулируемые коммунальные услуги", - сообщили в Нацбанке.
Напомним, в августе инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%.
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, однако председатель ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности ее повышения.
03.09.2025, 12:34
Центральная Азия и ЕАБР: зеленые финансы в действии - практики, уроки и инструменты устойчивого развития
Фото: ЕАБР
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Astana Finance Days 2025 Евразийский банк развития (ЕАБР) совместно с Центром зеленых финансов Международного финансового центра Астаны (МФЦА) провели региональный воркшоп "Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки".
Мероприятие прошло в гибридном формате - очно и онлайн - и собрало более 100 участников, включая представителей органов государственной власти, национальных институтов развития и деловых кругов стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Кыргызстан.
Главной целью мероприятия стали открытый диалог участников рынка зеленого финансирования и укрепление профессиональных компетенций в этой сфере. Воркшоп предоставил участникам возможность для обмена опытом и представления практических кейсов из стран региона. Особое внимание было уделено вопросам снижения стоимости заимствований, разработке зеленой таксономии, развитию биржевых и суверенных механизмов, а также возможностям, которые предоставляют международные банки развития", - рассказали в пресс-службе банка.
С приветственными словами к участникам обратились Руслан Даленов, заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) и доктор Ма Джун, председатель Альянса по наращиванию потенциала в сфере устойчивых инвестиций (CASI), президент Института финансов и устойчивого развития (IFS).
Зеленые финансы - это не просто тренд, а практический инструмент, открывающий новые возможности для устойчивого роста. Для стран Центральной Азии переход к низкоуглеродной экономике становится источником значимых инвестиций, технологического развития и укрепления международного сотрудничества. Евразийский банк развития уже активно участвует в финансировании проектов в сфере устойчивого развития и готов усиливать свою роль как платформа, объединяющая инвестиции, знания и диалог. Объем "зеленого" портфеля банка с 2018 года удвоился и на сегодняшний день составляет $1,9 млрд, включая строительство 10 солнечных и 3 ветровых электростанций в Казахстане суммарной мощностью 550 МВт", - сообщил заместитель председателя ЕАБР Руслан Даленов.
В 2024 году Евразийский банк развития стал первым в Центральной Азии, присоединившимся к Принципам ответственной банковской деятельности UNEP FI - глобальной инициативе ООН, объединяющей более 300 банков из 80 стран. С прошлого года банк системно отражает свои достижения и ключевые результаты в сфере устойчивого развития в ежегодном отчете. В нем представлены ключевые данные по вкладу банка в достижение Целей устойчивого развития ООН и другие параметры.
Воркшоп организован Академией ЕАБР. Академия нацелена на развитие компетенций государственных служащих стран-участниц ЕАБР, бизнес-партнеров и других участников частного сектора по таким темам, как проектное финансирование, инструменты инвестиционного рынка, работа банков развития, устойчивое развитие и другим направлениям", - уточнили в ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
02.09.2025, 11:38
Тенге в августе укрепился на 0,4% - Нацбанк
Фото: Depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам августа курс тенге укрепился на 0,4%, до 538,60 тенге за доллар США, сообщает Национальный банк РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 260 млн долларов США до 217 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,6 млрд долларов США. Продажи валюты из Национального фонда за август составили 420 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 9% от общего объема торгов или около 20 млн долларов США в день", - говорится в информационном сообщении по валютному рынку.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в сентябре Нацбанк планирует продать валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в августе было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение сентября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Валютные интервенции в августе не проводились", - сообщили в Нацбанке.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 366 млн долл. США.
Учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в августе. Покупка валюты в сентябре также не запланирована", - говорится в сообщении.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - подчеркивается в информации.
Напомним, Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, однако председатель ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности ее повышения.
30.08.2025, 10:43
Минфин определил размер МРП, МЗП и минимальную пенсию на 2026 год
Фото: Depositphotos
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Проект закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" опубликовало Министерство финансов РК.
Согласно статье 7 проекта закона, с 1 января 2026 года будут установлены:
- минимальный размер заработной платы (МЗП) - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) - 4 325 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 50 851 тенге.
Также с 1 января 2026 года:
- размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, составит 2% от объекта исчисления взносов государства.
- месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг составит 3739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
- повысятся на 10% пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет.
Напомним, правительство сформировало трехлетний бюджет без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда.
26.08.2025, 11:56
Большую реформу финансового законодательства готовят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют провести реформу финансового законодательства, заявил на заседании правительства председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
По его словам, в этом году совместно с Агентством финрегулирования готовится большой пакет реформ финансового законодательства, в котором охвачены вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг и другие.
Также планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка. Это повысит вклад финансового сектора в развитие экономики и благосостояния граждан", - отметил спикер.
Он отметил, что для поддержки долгосрочного экономического роста Национальный банк продолжит работу по вовлечению банковской ликвидности в кредитование экономики.
Для наращивания корпоративного кредитования и переориентации банковской ликвидности с инструментов Нацбанк создает налоговые стимулы. В совокупности налоговые меры и инструменты денежно-кредитного, пруденциального регулирования формируют условия, при которых банкам становится выгоднее направлять ликвидность в доходные бизнес-проекты, нежели в потребительские займы или инструменты Нацбанка.
Нацбанк будет концентрироваться на ценовой и финансовой стабильности в целях создания условий для долгосрочного, качественного и инклюзивного экономического роста, поддержания благосостояния граждан", - пояснил Сулейменов.
01.08.2025, 10:10
Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке", - уточнили в пресс-службе.
По итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $235 млн до $260 млн. Общий объем торгов составил $5,7 млрд.
Продажи валюты из Национального фонда за июль составили $700 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов, или около $32 млн в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $400 до 500 млн", - отметили в Нацбанке.
По данным финрегулятора, в рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.
При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты, уточнили в пресс-службе.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около $450 млн.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила $35 млн, или около 0,6% от общего объема торгов. В связи с превышением валютной доли ЕНПФ 40% при текущем уровне курса приобретение валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ в августе не планируется", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Роман Скляр прокомментировал ослабление тенге.
