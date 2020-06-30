Счета обязательных пенсионных взносов открываются в ЕНПФ автоматически

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Процедура открытия пенсионного счета в Едином накопительном пенсионном фонде была упрощена и теперь не требует личного присутствия вкладчика, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с внесенными изменениями в закон о пенсионном обеспечении Республики Казахстан, физическим лицам не нужно обращаться в офисы обслуживания ЕНПФ, чтобы оформить заявление об открытии индивидуального пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов.

Если у физического лица на данный момент отсутствует индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ, то он открывается автоматически при поступлении первого взноса. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении обязательных пенсионных взносов. Все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.

В текущем году с января по май включительно были открыты автоматически при поступлении первого взноса 1 075 220 пенсионных счетов. Это в девять раз больше, чем было открыто за аналогичный период 2019 года - за первые пять месяцев открыли 121 032 счета.

При автоматическом открытии пенсионного счета вкладчику сообщают о состоянии пенсионных накоплений исключительно при личном обращении в офисы обслуживания ЕНПФ. Однако можно выбрать более удобный способ, не посещая офисы - достаточно зарегистрироваться при помощи электронной цифровой подписи на сайте фонда и контролировать свои накопления в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении. В личном кабинете можно получить выписку со счета и проверить текущие показатели по пенсионным активам, реквизиты договоров и т.д.

Ранее сообщалось, что правительство внесло изменения в правила перечисления обязательных пенсионных взносов. Пенсионные накопления ЕНПФ за год увеличились на 19%.

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