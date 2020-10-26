Пять человек пострадали в ДТП на трассе Алматы - Тараз

Тараз. 25 октября. Kazakhstan Today - Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Тараз, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции Жамбылской области уточнили, что инцидент произошел днем 24 октября. Водитель Mitsubishi Pajero следовал из Алматы в Тараз. На 215-м километре автодороги Западная Европа - Западный Китай при повороте на объездную дорогу он врезался в заднюю часть LADA Granta.

В результате в Центральную больницу Кордайского района с различными телесными повреждениями доставлены пять человек. Самому младшему из пострадавших 16 лет, самому старшему - 65. Назначены экспертизы. Ведется следствие.

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