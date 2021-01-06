В Нур-Султане полицейские вывели из горящего дома женщину и троих детей

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские спасли женщину и троих детей, которые спали, когда в их доме начался пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, сегодня в 05.40 сотрудники полка патрульной полиции во время несения службы на улице Озен заметили дым со стороны частного сектора. Подъехав ближе, они увидели пылающую крышу дома. Не теряя времени, инспекторы службы старшие лейтенанты Ерлан Катаев и Асан Балтабаев взломали входную дверь и вошли внутрь.

Очаг возгорания исходил от печи. Дым уже успел распространиться по комнатам. В темноте они обнаружили спящую девочку, в дальней комнате спали двое мальчиков. Полицейские разбудили детей, на шум из комнаты выбежала мать", - рассказали в полиции.

Инспекторы вывели женщину и детей на улицу и посадили их в патрульную машину, а сами принялись тушить пожар. Своими силами при помощи подручных средств полицейские смогли справиться с огнем.

Все происходило очень быстро. Главным для нас было спасти женщину с детьми. К счастью, никто не пострадал", - рассказал Ерлан Катаев.

После эвакуации жителей дома на место прибыли экстренные службы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейские спасли жизнь двух мальчиков в возрасте 9 и 15 лет и 13-летней девочки, а также их матери.

Отец семейства выразил искренние слова благодарности полицейским за спасение родных.

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