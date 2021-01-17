В Нур-Султане в ДТП с участием трех машин погибла женщина

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - 15 января в результате аварии с участием трем автомобилей погибла 28-летняя женщина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента полиции, 15 января, в 21.00, водитель автомашины ВАЗ-2106, следуя по проспекту Республики, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной марки "Нексия". Затем автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Тойота". По инерции "Тойоту" и ВАЗ-2106 откинуло на автомашину "Лада-21 726", которая следовала со встречного направления прямо.

В результате ДТП 28-летняя пассажир автомашины ВАЗ-2106 от полученных травм скончалась на месте", - рассказали полицейские.

Проводится дознание.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства