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В Шымкенте мужчина забрался на мост-развязку и пытался прыгнуть под колеса авто

23.06.2022, 19:29 6906
В Шымкенте мужчина забрался на мост-развязку и пытался прыгнуть под колеса авто
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 23 ИЮНЯ - Мужчину средних лет, пытавшегося совершить суицид, заметили сотрудники центра оперативного управления (ЦОУ) по камерам видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место полицейские увидели, как мужчина вышел за ограждение моста-развязки и пытался спрыгнуть вниз, сообщает Otyrar.
 
Майоры полиции Ерлан Айнамкулов и Нурмахан Коспанов завели с ним разговор. Мужчина рассказал, что он многодетный отец и решил покончить жизнь самоубийством из-за семейных проблем.
 
В этот момент полицейским удалось ухватить его и вывести в безопасное место. Все произошедшее попало на видеожетоны стражей порядка. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

 

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В ВКО погибли два альпиниста

23.06.2022, 19:39 6001
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 ИЮНЯ - Трагедия произошла в Катон-Карагайском районе в Восточном Казахстане 23 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Около 10.00 спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении четырьмя альпинистами работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
 
В результате несчастного случая погибли двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения, пострадал гражданин России 1990 года рождения. Еще один, 32-летний альпинист остался жив.
 
В труднодоступную местность был направлен вертолет МИ-8 "Казавиаспаса" со спасателями оперативно-спасательного отряда. Спасатели десантировались и подняли на борт вертолета погибших и пострадавших. 
 
Для проведения спасательной операции на высоте 3000 метров понадобилось несколько рейсов на вертолете.
 

Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Уральске

23.06.2022, 16:22 9676
Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Уральске
УРАЛЬСК. 23 ИЮНЯ - Четырехлетний мальчик, оставленный дома без присмотра, выпал из окна третьего этажа в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал Мой город, ЧП произошло в сегодня в 12.23 в микрорайоне Строитель.
 
По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, ребенок находился дома один. 
 

Малыш 2018 года рождения выпал из окна третьего этажа девятиэтажного дома. Он госпитализирован в больницу с различными травмами", - сообщили в департаменте.

 

Аким Карагандинской области прокомментировал происшествие на "АрселорМиттал Темиртау"

23.06.2022, 13:53 13151
Аким Карагандинской области прокомментировал происшествие на "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: gmk.center
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал происшествие на заводе "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предварительно могу сказать, что в прошлом году департамент промышленной безопасности проводил проверку этого здания, было предписание не использовать его в рабочих целях. Можно было проводить только ремонтные работы при соблюдении всех правил техники безопасности", - цитирует zakon.kz акима Карагандинской области. 

 
Он также сообщил, что ремонтные работы, которые проводила компания "Курылысмет", привели к этой трагедии. 
 
По данным informburo.kz, сейчас идет расследование гибели рабочих на предприятии. 
 

У департамента много вопросов к "Арселору". Сейчас идет расследование, полиция задержала двоих людей, которые занимали высокие посты в компании. В стране действуют законы, по которым мы имеем право привлечь к ответственности при несоблюдении правил. Завод построен более 60 лет назад, многие агрегаты требуют скорейшего дополнительного ремонта", - добавил Женис Касымбек.


Ранее сообщалось, что в результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека.
 

Сухое дерево упало на женщину в Караганде

23.06.2022, 10:28 15391
Сухое дерево упало на женщину в Караганде
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 23 ИЮНЯ - Большой ствол сухого дерева упал на карагандинку 22 июня, когда она шла по двору дома № 24 на улице Муканова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам местных жителей, они неоднократно просили акимат поспособствовать тому, чтобы по всему двору спилили сухие деревья. А также наладили освещение придворовой территории и установили новую детскую площадку. Но помощи не получили.
 

У нас во дворе дома на улице Муканова, 24, только что произошла трагедия. Сухое дерево упало на женщину, проходящую мимо. Женщина очень долгое время пролежала без сознания, почти до самого приезда скорой помощи. Акимат как будто не видит наш двор, не замечает его. Двор не освещается, сухие ветки, деревья, их очень много. Соседи своими силами пытаются поддерживать чистоту и порядок во дворе, каждый год пытаются ремонтировать площадку, ну как площадку... ржавую качелю и песочницу. Неоднократно обращались по поводу освещения, по поводу детской площадки. Двор находится в ужасающем виде, но увы... нас не слышат", - возмущаются жители этого двора.

 
Как сообщает портал EKaraganda.kz, пострадавшая находилась без сознания, в чувство ее привела бригада скорой помощи. Ее увезли в медицинское учреждение.
 
Также упавшее дерево повредило и припаркованную у подъезда машину.
 
В департаменте полиции Карагандинской области зарегистрировали несчастный случай.
 

22 июня около 16.15 во дворе дома № 24 по улице Муканова высохшее дерево упало на автомашину "Мерседес" и на голову 48-летней жительницы города. В результате женщина обратилась за медицинской помощью. Транспортное средство получило механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции", - говорится в сообщении областного ДП.

 
По информации издания, жители Караганды недовольны тем, что в городе участились случаи варварской подрезки деревьев, когда от дерева остается только нежизнеспособный ствол. Или вообще вырубки здоровых деревьев. Люди удивляются, почему выдают разрешения на спил здоровых деревьев, а сухостоем никто не интересуется?
 

В Карагандинской области степной пожар тушат при помощи вертолетов

22.06.2022, 20:14 23831
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 22 ИЮНЯ - На тушение природного пожара в Карагандинской области привлечен вертолет МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ликвидации пожара на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы, АО "Казавиаспас" МЧС, РГКП "Казавиалесоохрана", ТОО "Алтай Полиметалы", сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Всего на месте пожара работают 280 человек, 44 единицы техники, 2 вертолета.

 
Продолжаются сбросы воды авиацией АО "Казавиаспас" МЧС. По состоянию на 17.00 22 июня осуществлено 12 сбросов воды.
 
Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром.
 
Открытых участков горения нет. Происходит тление кустарников и травы. На данный момент производится тушение дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет.
 
Также продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса. Пожар локализован утром 22 июня. Продолжаются работы по ликвидации. На месте задействованы 142 человек и 27 единиц техники ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.
 

В ВКО произошел сход с рельсов девяти вагонов грузового поезда

22.06.2022, 19:23 25196
В ВКО произошел сход с рельсов девяти вагонов грузового поезда
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ИЮНЯ - 22 июня в 01.26 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов девяти вагонов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вагоны, груженные цементом, принадлежат частным операторам, из них три вагона - РФ, 6 вагонов - РК. Собственникам вагонов направлены уведомления о случившемся для участия в расследовании, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

 
Поезд двигался при скорости 36 км/час (установленная скорость на данном участке 40 км/час). Утраты груза, жертв и пострадавших нет. В результате схода повреждены 150 - 200 метров железнодорожного пути. В данное время ведутся восстановительные работы. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Оскемен и Аягоз. Последствия схода не повлияли на график движения пассажирских и грузовых поездов.
 
Для расследования данного случая в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.
 
8 апреля в 10.35 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов в грузовом поезде.
 

Землетрясение в Афганистане: 280 человек погибли и более 600 получили ранения

22.06.2022, 13:50 29441
Землетрясение в Афганистане: 280 человек погибли и более 600 получили ранения
Фото: Depositphotos
КАБУЛ. 22 ИЮНЯ - Не менее 280 человек погибли и около 600 пострадали при землетрясении в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жертвы также есть в провинции Нангархар. По заявлениям местных чиновников, число погибших будет расти, сообщает РБК
 
Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли в ночь на среду, около 01.30 по местному времени, в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана, где проживают более 96 тысяч человек.  
 
Землетрясение вызвало сход оползней и ощущалось также в некоторых регионах Индии и Пакистана, в том числе на территории его столицы Исламабада. О жертвах в Пакистане не сообщается.
 

Пожар под Нур-Султаном ликвидирован спустя двое суток

22.06.2022, 10:34 29151
Пожар под Нур-Султаном ликвидирован спустя двое суток
Фото: ДЧС г.Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Пожар сухостоя под столицей полностью ликвидирован спустя двое суток, сегодня утром, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, вчера в 18.53 пожар локализован, сегодня в 5.55 полностью ликвидирован.
 
Спасатели рассказали, что вертолетом МИ-8 было произведено 27 сбросов воды - 81 тонна.
 
Площадь пожара составила 6,5 гектара. 
 

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем ", - говорится в сообщении МЧС.


Жертв и пострадавших нет.

Напомним, возгорание произошло 20 июня на левобережье в районе озера Большой Талдыколь.
 

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