В Шымкенте мужчина забрался на мост-развязку и пытался прыгнуть под колеса авто

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ШЫМКЕНТ. 23 ИЮНЯ - Мужчину средних лет, пытавшегося совершить суицид, заметили сотрудники центра оперативного управления (ЦОУ) по камерам видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место полицейские увидели, как мужчина вышел за ограждение моста-развязки и пытался спрыгнуть вниз, сообщает Otyrar

Майоры полиции Ерлан Айнамкулов и Нурмахан Коспанов завели с ним разговор. Мужчина рассказал, что он многодетный отец и решил покончить жизнь самоубийством из-за семейных проблем.

В этот момент полицейским удалось ухватить его и вывести в безопасное место. Все произошедшее попало на видеожетоны стражей порядка. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.



