Ильяса Кара приговорили к 10 годам лишения свободы за ДТП с тремя жертвами

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Алмалинском районном суде Алматы оглашён приговор Кару Ильясу - виновнику ДТП, в котором погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова, передает Kazakhstan Today.

"Ильяс Кар признан виновным в том, что 29 декабря 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки "Мерседес-Бенц-G5", следуя по проспекту Абая в городе Алматы, нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где по неосторожности допустил столкновение с автомобилем марки "Мицубиси-Галант", выехавшим на перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. От столкновения с "Мерседесом-Бенц-G5" автомобиль "Мицубиси-Галант" по инерции наехал на опору светофорного столба и опрокинулся на левый бок. В результате ДТП, произошедшего по вине водителя Ильяса Кара, от полученных телесных повреждений на месте происшествия погибли три человека из автомобиля "Мицубиси-Галант". Еще один пассажир, А. Сатыбалдиева, получил тяжкие телесные повреждения", - сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

Отмечается, что И. Кар, убедившись, что пассажиры легковой автомашины "Мицубиси-Галант" пострадали в результате ДТП, не принял мер для оказания пострадавшим медицинской помощи, не проявил сочувствие, не сообщил о случившемся в полицию, а скрылся с места происшествия.

Ильяс Кар отрицал факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Однако судом было установлено, что в период с 21.00 28 декабря 2018 года, находясь в кафе "Дархан", он употреблял спиртные напитки примерно до 01.00 29 декабря 2018 года, после чего продолжил употреблять алкоголь в караоке "Гранд Опера" до 05.00", - отметили в пресс-службе.

Приговором суда Ильяс Кар осужден по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" к 10 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет, по статье УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" - к двум годам лишения свободы.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Кару назначено 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - уточнили в суде.

Кроме того, с осужденного в счет возмещения морального вреда в пользу каждого их трех потерпевших взыскано по три миллиона тенге, а также материальный ущерб в пользу потерпевшего Хасенова в сумме 2 893 272 тенге. Материальный ущерб потерпевшим Елгезекову, Канапия и Алдибекову возмещен в добровольном порядке родственниками осужденного.

При назначении наказания судом учтено, что последствием совершенного правонарушения явилась смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью одному лицу. В качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность и наказание, суд признал управление Каром Ильясом транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вина осужденного доказана заключением специалиста, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Также по делу вынесены частные постановления в адрес начальника департамента полиции и прокурора Алматы по фактам нарушений, допущенных в ходе досудебного расследования, и отсутствия надлежащего контроля за следствием.

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