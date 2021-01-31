12 человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Самара. 30 января. Kazakhstan Today - В пятницу вечером на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе населенного пункта Заборовка Самарской области, столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус, передает Kazakhstan Today.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации, сообщает ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в отделении реанимации. Двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние 11 расценивается от средней тяжести до тяжелого", - сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По его словам, в реанимацию пациенты поступили с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота и конечностей. Среди пострадавших есть полугодовалый ребенок, его состояние расценивается как тяжелое стабильное. В настоящее время его планируется перевести в Областную детскую больницу. Кроме того, в течение ближайших суток в больницу могут перевезти еще четырех пострадавших.

Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF, двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрань. В пути следования водитель допустил занос полуприцепа и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Citroen под управлением мужчины 1983 года рождения", - сообщил старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону Владимир Рящиков.

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