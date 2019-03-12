Девушка серьезно пострадала в результате падения на нее пальмы в ТРЦ Астаны

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Жительница Астаны госпитализирована в результате падения на нее пальмы в ТРЦ "Хан Шатыр", передает Kazakhstan Today.

По словам очевидцев, девушка подошла к эскалатору на третьем этаже, когда на нее с четвертого этажа упала пальма. Пострадавшую с травмой позвоночника доставили в больницу, пишет Kazpravda.kz

По данному факту полиция начала расследование по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как рассказал главный врач Городской больницы Иван Ли, у 32-летней пострадавшей при поступлении были жалобы на боли в области грудной клетки, пояснично-грудного отдела позвоночника и в левой ноге. Ей провели полный комплекс обследования.

"В результате было выявлено наличие сложного перелома 11-го грудного позвонка со смещением и с компрессией ствола; неосложненные переломы пятого, шестого, седьмого и восьмого позвонков грудного отдела; помимо этого, перелом в лодыжке левой голени. Все эти травмы относятся к средней и тяжелой степени", - сообщил врач.

Иван Ли уточнил, что в настоящий момент пациентка на постельном режиме, противошоковые мероприятия все проведены и ее состояние удовлетворительное.

"То есть все показатели гемодинамики у нее стабильны, сейчас проводится подготовка к последующему оперативному лечению, а именно: планируется наложение так называемых стабилизирующих трансперпендикулярных систем на позвоночник, которые позволят пострадавшей в кратчайший срок встать на ноги. При нормальном состоянии инвалидности не будет", - проинформировал врач.

Врач также передал слова пациентки о произошедшем: она помнит, как на нее упал тяжелый предмет, но детали рассказать не может по причине шокового состояния.

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