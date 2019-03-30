Атырау. 29 марта. Kazakhstan Today - В аэропорту Атырау полицейский случайно прострелил женщине ногу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, сегодня в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау сотрудник патрульно-постовой службы Линейного отдела полиции из-за неосторожного обращения с оружием допустил непроизвольный выстрел.

Инцидент произошел в 17.40 при проверке полицейским служебного оружия службы инкассации одного из банков. В результате выстрела сквозное огнестрельное ранение голени получила жительница города, которая была доставлена в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится расследование.

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