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На одном из рынков Алматы произошла драка между продавцами

06.04.2019, 16:20 7372
Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - На одном из рынков Алматы произошла драка между продавцами, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, инцидент имел место сегодня утром на одном из рынков в Алатауском районе Алматы. 
 
"Между продавцами обуви на почве денежного долга сначала была словесная перепалка, затем они подрались. Экипажи дорожно-патрульной полиции разняли дерущихся и для разбирательства доставили их в районное управление полиции, где в дальнейшем к ним будут приняты меры за нарушение правопорядка, согласно законодательству", - информировала официальный представитель департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек. 
 

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