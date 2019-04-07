Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - На одном из рынков Алматы произошла драка между продавцами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, инцидент имел место сегодня утром на одном из рынков в Алатауском районе Алматы.

"Между продавцами обуви на почве денежного долга сначала была словесная перепалка, затем они подрались. Экипажи дорожно-патрульной полиции разняли дерущихся и для разбирательства доставили их в районное управление полиции, где в дальнейшем к ним будут приняты меры за нарушение правопорядка, согласно законодательству", - информировала официальный представитель департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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