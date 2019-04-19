Чиновников и работников школы накажут в Туркестанской области за несвоевременное выявление фактов насилия над детьми

Туркестан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки Казахстана прокомментировали шокирующие факты истязания трех сестер сожительницей их отца, передает Kazakhstan Today.

В ходе проверки выяснилось, что сожительница отца не была с ним зарегистрирована в законном браке и не являлась законным представителем его дочерей, то есть мачехой. Следственные мероприятия установили факты физического и психологического насилия над детьми. В настоящее время сожительница отца девочек находится в изоляторе временного содержания", - сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве уточнили, что о ситуации с тремя сестрами руководство школы сообщило в полицию 11 апреля. Уже на следующий день по фактам истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

"От руководства средней школы №9 имени Д. Кунаева в правоохранительные органы Жетысайского района поступила информация о противоправных действиях в отношении трех учениц 6, 7 и 9 классов. 12 апреля 2019 года по итогам проведенной проверки районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в отношении отца девочек, и по статье УК РК "Истязание" в отношении его сожительницы", - уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, все три сестры находятся в больнице, с ними работают врачи, психологи и психиатры. По информации лечащих врачей, на данный момент состояние девочек удовлетворительное. После выписки из больницы, с учетом решения районной комиссии по делам несовершеннолетних в части ограничения родительских прав отца, в целях безопасности дети будут переданы бабушке по линии отца.

Отмечается, что бабушка детей живет отдельно, в собственном доме, с семьей другого сына.

По итогам результатов судебно-медицинской экспертизы и подготовки других материалов дело в отношении отца девочек и его сожительницы будет передано в ювенальный суд для вынесения приговора. Факты домашнего насилия над детьми в Жетысайском районе Туркестанской области взяты под контроль уполномоченного по правам ребенка Сауле Айтпаевой, генеральной прокуратуры РК, комитета по охране прав детей МОН РК", - резюмировали в МОН РК.

Также сообщается, что за недостаточную работу по своевременному выявлению насилия в отношении детей строгие дисциплинарные взыскания наложены на заместителя акима района, руководителя отдела образования района, директора школы, заместителя директора школы по воспитательной работе, школьных психологов, социального педагога и трех классных руководителей.

Ранее в департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что отец трех девочек, которых жестоко истязала мачеха, является приверженцем деструктивного религиозного течения.

По данным телеканала КТК , мачеху, которая ножом и плоскогубцами пытала своих приемных дочерей в Туркестанской области, взяли под домашний арест на два месяца. Суд учёл, что 28-летняя женщина находится в положении и не стал отправлять её в СИЗО. За изуверства над тремя девочками ей грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, три девочки больше года скрывали от всех, в том числе и от родного отца, синяки и ссадины от побоев, наказаний с помощью плоскогубцев и игл, которые им устраивала мачеха. Однако соседи видели побои на телах девочек. Об этом они сами рассказали журналистам.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства