Жители Алматы ощутили отголоски произошедшего в Китае землетрясения

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, произошедшее в Китае 17 января в 22.05, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, эпицентр землетрясения располагался в 368 километрах на юг от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 12,7, магнитуда MPV - 5,7. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось в Алматы силой в 2 балла (по шкале МSК-64), говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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