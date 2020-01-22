В Карагандинской области водитель автомашины "Тойота-Камри" сбил пешехода

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - На автодороге Екатеринбург - Алматы водитель автомашины "Тойота-Камри" совершил наезд на жителя города Караганды, передает Kazakhstan Today.

"17 января на территории Осакаровского района автодороги Екатеринбург - Алматы 25-летний водитель автомашины "Тойота-Камри" совершил наезд на 27-летнего жителя города Караганды. В результате наезда последний получил телесные повреждения. После ДТП водитель автомашины "Тойота-Камри" транспортировал пострадавшего в больницу Темиртау, где он скончался", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК.

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