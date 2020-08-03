Пожар произошел на складе крупного предприятия Шымкента

Шымкент. 2 августа. Kazakhstan Today - Пожар произошел на складе одного из крупных предприятий в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает региональное издание Otyrar , возгорание произошло на складе, расположенном на территории завода "Визит" в районе Верхнего рынка. В Instagram опубликовали видео с места происшествия. Над зданием клубится черный густой дым.

Прибывшие на место пожарные расчеты выяснили, что горит склад, общей площадью около 2000 квадратных метров и пристроенный к нему навес. По данным ДЧС Шымкента, в нем находилось сырье для изготовления пластиковых бутылок. По предварительным подсчетам, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Задействованы 21 единица техники и 89 сотрудников.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства