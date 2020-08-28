Горящая машина врезалась в патрульный автомобиль в Алматы, водитель погиб

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - В Алматы неуправляемый автомобиль врезался в патрульную машину, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 15.05, автомашина марки "Ниссан Премьера", следуя по улице Дулати в северном направлении, допустила наезд на стоявшую на островке безопасности по проспекту Аль-Фараби патрульную автомашину, которая по инерции столкнулась с "Мерседесом", двигавшимся на восток. В результате столкновения один из полицейских из состава экипажа получил серьезные телесные повреждения и экстренно был госпитализирован в 7 ГКБ", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Отмечается, что горящий "Ниссан" остановился в результате наезда на полицейский автомобиль, который принял удар на себя и стал барьером для неуправляемого транспортного средства.

Иначе последствия могли быть более серьезными и необратимыми. Пожар был локализован пожарными расчетами. В ходе осмотра авто было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается. В ходе начавшегося от расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в полиции.

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