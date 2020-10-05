Пять человек погибли в аварии в Павлодарской области

Павлодар. 4 октября. Kazakhstan Today - Пять человек стали жертвами ДТП в Актогайском районе Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе регионального департамента полиции уточнили, что авария произошла 3 октября, в 21.10, на 63-м километре автодороги Актогай - Шолаксор.

43-летний водитель автомашины ВАЗ-21041 совершил столкновение с прицепом, который транспортировал трактор МТЗ под управлением 47-летнего водителя.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его четверо пассажиров от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

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