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Пять человек погибли в аварии в Павлодарской области

04.10.2020 14581
Павлодар. 4 октября. Kazakhstan Today - Пять человек стали жертвами ДТП в Актогайском районе Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе регионального департамента полиции уточнили, что авария произошла 3 октября, в 21.10, на 63-м километре автодороги Актогай - Шолаксор.
 
43-летний водитель автомашины ВАЗ-21041 совершил столкновение с прицепом, который транспортировал трактор МТЗ под управлением 47-летнего водителя. 
 
В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его четверо пассажиров от полученных повреждений скончались на месте происшествия.
 
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.
 

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