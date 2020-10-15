В Шымкенте ребенок выпил бензин

Как сообщает Otyrar.KZ, ребенок получил серьезный ожог полости рта, пищевода и желудка. Его экстренно доставили на скорой в городской центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.
Врачи оказали малышу экстренную помощь и спасли ему жизнью. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ребенок продолжает лечение. Токсикологи сейчас наблюдают за его состоянием. Он будет находиться в центре до полного выздоровления", - рассказал врач центра гипербарической оксигенации Шерзат Октябров.
Малыш уже самостоятельно ест и через несколько дней, по прогнозам врачей, будет готов к выписке.
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