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В Шымкенте ребенок выпил бензин

14.10.2020 11881
В Шымкенте ребенок выпил бензин
Шымкент. 14 октября. Kazakhstan Today - Мальчика родители ненадолго оставили без присмотра, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Otyrar.KZ, ребенок получил серьезный ожог полости рта, пищевода и желудка. Его экстренно доставили на скорой в городской центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.
 
Врачи оказали малышу экстренную помощь и спасли ему жизнью. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
 

Ребенок продолжает лечение. Токсикологи сейчас наблюдают за его состоянием. Он будет находиться в центре до полного выздоровления", - рассказал врач центра гипербарической оксигенации Шерзат Октябров.

 
Малыш уже самостоятельно ест и через несколько дней, по прогнозам врачей, будет готов к выписке.

 

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