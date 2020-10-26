В Алматы водитель на скорости сбил ребенка

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алматы автомобиль на большой скорости сбил выбежавшего на дорогу ребенка, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло на улице Постышева в Турксибском районе. На видеоролике, опубликованном в Instagram , видно, как женщина с двумя маленькими детьми стоит у обочины дороги. Неожиданно мальчик вырывается и выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль.

От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров.

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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