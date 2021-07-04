Пожар в Мексиканском заливе: огонь тушили три танкера

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МЕХИКО. 3 ИЮЛЯ - Крупный пожар в Мексиканском заливе потушили с помощью трёх танкеров, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10.45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", - сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение нефтегазовой компании Pemex, на газопроводе которой произошло возгорание.

Инцидент произошел у побережья в районе города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече). Из-за утечки газа из 12-дюймового трубопровода на глубине 78 метров, в 150 метрах от платформы Ku-Charly, в 05.15 2 июля началось подводное возгорание. Аварийные работы продолжались более пяти часов, в них участвовали три пожарных судна. При пожаре никто не пострадал".

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