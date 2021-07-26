В Алматы произошел крупный пожар в районе Горного Гиганта

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АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Пожар по повышенному рангу вызова тушат в районе Горного Гиганта в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.





25 июля, в 13.50, силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: микрорайон Горный Гигант, улица Ахмедьярова 20. По прибытии в 13.57 установлено, что открытым пламенем горит кровля трехэтажного здания. Создалась угроза распространения огня на близлежащие жилые дома. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. На месте пожара развернут оперативный штаб. Прибывшая служба энергообеспечения обесточила объект. Принятыми мерами за 25 минут пожар локализован", - сообщили в ДЧС в воскресенье.

Как заверили в департаменте, в кратчайшие сроки угроза распространения огня была снята.





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