В Актюбинской области произошло ЧП на железной дороге

АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - На станции Шокысу Актюбинского отделения произошло ЧП, в результате которого был поврежден локомотив и 13 вагонов пассажирского поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы", инцидент произошел 9 сентября.

При следовании грузового поезда допущено смещение подвижной части конструкции стрелы крана, груженного на 26-м вагоне, из-за чего на соседнем пути был поврежден локомотив (царапины кузова, буферный фонарь) и 13 вагонов в пассажирском поезде №77 Алматы-2 - Мангистау (царапины на вагонах, в том числе на двух вагонах разбиты окна, еще на двух вагонах погнут поручень)", - говорится в сообщении перевозчика.

Жертв и пострадавших нет. Пассажирский поезд отправился с задержкой на 17 минут.

Данный случай расследуется.

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