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Три человека погибли в ДТП с грузовиками на юге Казахстана

21.09.2021, 13:06 8938
ТУРКЕСТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - На трассе Шымкент - Самара водитель грузовой автомашины "ДАФ-460" допустил столкновение с припаркованной у обочины автомашиной "ДАФ-105". Три человека, находившихся возле грузовика погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
19 сентября, примерно в 05.50, в Сауранский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовых автомашин. 
 

Установлено, что на 135-м километре трассы Шымкент - Самара водитель грузовой автомашины марки "ДАФ-460", направляясь из Шымкента в сторону Туркестана, допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной "ДАФ-105". В результате ДТП три человека, находившихся возле грузовика, от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области. 

 
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Водитель автомашины "ДАФ-460" взят под стражу. Назначены соответствующие экспертизы. 
 

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