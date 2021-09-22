Три человека погибли в ДТП с грузовиками на юге Казахстана

ТУРКЕСТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - На трассе Шымкент - Самара водитель грузовой автомашины "ДАФ-460" допустил столкновение с припаркованной у обочины автомашиной "ДАФ-105". Три человека, находившихся возле грузовика погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 сентября, примерно в 05.50, в Сауранский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовых автомашин.

Установлено, что на 135-м километре трассы Шымкент - Самара водитель грузовой автомашины марки "ДАФ-460", направляясь из Шымкента в сторону Туркестана, допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной "ДАФ-105". В результате ДТП три человека, находившихся возле грузовика, от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Водитель автомашины "ДАФ-460" взят под стражу. Назначены соответствующие экспертизы.

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