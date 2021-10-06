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В Шымкенте школьница распылила перцовый баллончик: трое детей госпитализированы

05.10.2021, 20:51 94177
В Шымкенте школьница распылила перцовый баллончик: трое детей госпитализированы
Фото: из открытых источников
ШЫМКЕНТ. 5 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте ученица девятого класса во время перемены распылила перцовый баллончик, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
ЧП произошло 5 октября, в 09.30, в школе №55 в микрорайоне Турлан. Известно, что перцовый баллончик принадлежал отцу девочки, сообщает информационная служба Aibat.
 
На место выехали медики и сотрудники полиции. Трое детей с признаками отравления были доставлены в больницу. По словам руководителя управления образования Жанат Тажиевой, состояние школьников стабильное, их жизни ничего не угрожает. Начато досудебное расследование.

 

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