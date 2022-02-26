В Павлодаре полицейский на служебной машине сбил женщину

Фото: скриншот с видео

АКТАУ. 26 ФЕВРАЛЯ - Жители Актау установили на проезжей части ванну и устроили купания. Происходящее они сами сняли на видео и опубликовали в соцсетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ролик вызывал интерес и у правоохранителей. Троих жителей Актау привлекли к административной ответственности, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как выяснилось, один из них проиграл спор.

За нарушение правил дорожного движения составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК. Также составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК.

В общей сложности им грозит штраф в размере 22 МРП - 67 тысяч тенге.