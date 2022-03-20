Жители Шымкента ощутили землетрясение

ШЫМКЕНТ. 19 МАРТА - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 19 марта 2022 г. в 19 часов 04 минуты 21 секунду по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения расположен в 658 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 10 км.
Жители Шымкента ощутили подземные толчки в 2 балла.
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В Алматы произошла авария на теплотрассе
20.03.2022, 13:15 3331
АЛМАТЫ. 20 МАРТА - Порыв теплотрассы на юго-западной стороне улицы Саина, пересечение Улугбека, в Алматы произошел вчера вечером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время последствия порыва теплотрассы ликвидированы, сообщили в городском акимате.
Восстановление сегмента трубопровода диаметра 700 миллиметров после аварии, произошедшей 19 марта, завершено. Теплотрасса после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме", - проинформировали в ведомстве.
Возобновляется подача горячей воды и отопления в контуре проспект Улугбека - улицы Саина - Жандосова - Ясауи.
Девочка, выпавшая из рук матери на эскалаторе в ТЦ Уральска, скончалась
20.03.2022, 11:01 3981
Фото: Кадр с видео
УРАЛЬСК. 20 МАРТА - 9-месячная девочка, выпавшая из рук матери на эскалаторе в ТРК "Asia Mall" в Уральске, скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, днем 13 марта 9-месячная девочка выпала из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажами. Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске.
Все эти дни состояние ребенка оставалось тяжелым, информирует "Мой город".
К сожалению, сегодня ребенок, не приходя в сознание, скончался", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
По данному случаю полицейскими проводится проверка.
Житель Костанайской области умер, поскользнувшись на тротуаре
19.03.2022, 18:42 15596
КОСТАНАЙ. 19 МАРТА - В районную больницу поступил 65-летний мужчина. В тот же день пенсионер скончался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидцев, мужчина возвращался домой, поскользнулся, упал на обледеневшую дорогу и ударился головой, сообщает "Алау".
В ходе расследования полицейские установили, что в тот день пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Житель Семея пытался попасть в квартиру через окно и упал с четвертого этажа
19.03.2022, 17:24 16626
Фото: ДЧС ВКО
СЕМЕЙ. 19 МАРТА - Мужчина не смог попасть в свою квартиру, попросил соседку перелезть через балкон на 4-м этаже, сорвался и упал на козырек дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 18 марта на улице Академика Павлова, сообщает Noks.kz.
Пострадавший поступил в БСМП города с подозрением на обморожение. Предварительно ему поставили диагнозы: закрытый перелом лодыжки, закрытый перелом обеих пяточных костей, ушиб обеих стоп.
В таразском медцентре в аппарате МРТ погиб мужчина
19.03.2022, 11:56 18431
ТАРАЗ. 19 МАРТА - Мужчину буквально засосало внутрь и придавило другим 70-килограммовым агрегатом. Родные погибшего теперь требуют наказать медорганизацию за трагический случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидцев, двое строителей несли копировальный аппарат мимо комнаты, где стоял магнитно-резонансный томограф. Внезапно 35-летний мужчина оказался зажатым 70-килограммовым прибором внутри аппарата МРТ. Когда приехали медики, им пришлось констатировать смерть, сообщает телеканал КТК.
Спасателям с трудом удалость достать тело погибшего.
К слову, диагностический центр до сих пор работает. Правда, кого-либо из администрации там найти не удалось. По словам родных, в тот злополучный час в здании тоже не было ответственных - даже за технику безопасности.
Около 13.00 на пульт 102 поступил вызов о смерти 35-летнего мужчины в лаборатории Invivo. По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, часть 3, УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие", - сообщила пресс-секретарь ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
В Японии произошло землетрясение, погибли два человека
17.03.2022, 08:57 43526
ТОКИО. 17 МАРТА - По крайней мере два человека погибли, 126 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в ночь на четверг на северо-востоке Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее японские спасатели сообщали по крайней мере о 92 пострадавших, большая часть из которых зарегистрирована в северо-восточных префектурах Фукисима и Мияги, сообщает ТАСС.
Оба погибших - пожилые жители двух городов в префектуре Мияги, упавшие во время землетрясения. Среди пострадавших трое человек находятся в тяжелом состоянии.
Из-за произошедшего землетрясения на дорожном полотне города Сироиси префектуры Мияги возникли трещины длиной несколько десятков метров, начаты восстановительные работы. В городе Сендай этой же префектуры сошел оползень на месте руин самурайского замка, заблокировав часть близлежащей дороги. Между тем сведений о повреждении взлетно-посадочных полос в аэропортах на северо-востоке Японии не поступало.
К настоящему моменту по крайней мере 35 тыс. домов в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги продолжают оставаться без света.
Стихийное бедствие на время вывело из строя системы охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на остановленной японской АЭС "Фукусима-2", однако в течение нескольких часов после землетрясения японским специалистам удалось полностью восстановить работу. Повышения радиационного фона в районе японских АЭС, включая "Фукусиму-2", зафиксировано не было. Из-за землетрясения было остановлено движение скоростных экспрессов на северо-востоке страны. Информации о пострадавших среди пассажиров не поступало, однако на данный момент неизвестно, когда может быть восстановлено движение на этих скоростных железнодорожных линиях.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь со среды на четверг на северо-востоке Японии. Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 20 сантиметров, к настоящему времени все предупреждения об угрозе цунами были сняты. Японские сейсмологи предупреждают о возможности сильных афтершоков в ближайшую неделю.
KEGOC назвал виновника крупной аварии на электросетях ЦА
16.03.2022, 14:24 59176
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Специальная комиссия координационного диспетчерского центра "Энергия" (КДЦ "Энергия"), в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, завершила расследование аварии, произошедшей 25 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана - в этот день в 11.59 в Нур-Султане произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ "Ташкент" (Узбекистан). Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)", - сообщает пресс-служба KEGOC.
По ее информации, сработала противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на юге Казахстана, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей южной зоны Казахстана и сохранить электроснабжение примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены.
KEGOC обращает внимание на то, что на ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана", - говорится в сообщении.
При этом в НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток, подчеркнули в KEGOC.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО "KEGOC" назвали причину массового отключения электроэнергии.
В Туркестанской области затопило несколько сел
16.03.2022, 09:35 59721
ТУРКЕСТАН. 16 МАРТА - В двух районах Туркестанской области - Мактааральском и Жетысайском - ликвидируют последствия наводнения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На местах работают более сотни спасателей. С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов, сообщает "Хабар 24".
При департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб. Уровень подземных вод в южных районах региона поднялся из-за беспрерывных дождей. В результате несколько сел частично затопило.
Ранее в МЧС назвали наиболее подверженные риску затопления регионы Казахстана.