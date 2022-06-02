Минэнерго расследует причины возгорания трансформатора на ТЭЦ в Мангистауской области

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ПАВЛОДАР. 2 ИЮНЯ - Предположительно, из-за кровотечения в больнице Павлодара скончалась роженица, которая работала врачом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После смерти супруги Сагади Акимбеков остался один с тремя детьми. Его любимой Еркежан было 29 лет.

Как рассказал муж погибшей, их младший сын появился на свет 8 мая. Все прошло хорошо, жена родила сама. Но после началось слабое кровотечение. Роженица не раз обращалась на пост к медсестре, но врач не поспешил. А осмотрев, не увидел серьезных проблем.

Вдовец, который сам работает врачом, утверждает, что супругу можно было спасти.

В управлении здравоохранения смерть коллеги уже рассмотрели. Причастных наказали, но никого не уволили, информирует irbistv.kz

Директор городской больницы № 1, его заместители и остальной персонал, который принимал участие в оказании помощи данной пациентке, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заведующий родильным отделением снят с должности и переведен обычным дежурным в ургентную службу", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Гульнар Буратаева.

Супруг написал заявление в полицию, но в течение двух недель ответа не получил.

В управлении здравоохранения отметили, сейчас ждут результаты исследования. 6 июня факт смерти женщины в роддоме рассмотрят на уровне министерства. Все материалы передадут в Комитет контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности.

В департаменте полиции ответили, что расследование по факту проводят сотрудники фармконтроля. По данным облздрава, это уже третий случай материнской смерти с начала года в Павлодарской области. Регион находится на втором месте по показателям в республиканском антирейтинге.