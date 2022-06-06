В Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка

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В субботу, 4 июня, около 17.00 экипажу патрульной полиции поступило сообщение о том, что на балконе девятого этажа одного из многоэтажных жилых домов микрорайона Береке находится малолетний ребенок", - сообщает телеканал КТК со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По словам жителей, они заметили ребенка, увидев различные предметы, брошенные на землю с девятого этажа. Ребенок выбрасывал с балкона предметы домашнего обихода.
Сообщается, что полицейские поднялись на девятый этаж по пожарной лестнице, предназначенной для эвакуации, и спасли малыша. Они установили, что ребенок находился один в квартире. Инспекторы ювенальной полиции установили мать ребенка 1985 года рождения.