Аким Карагандинской области прокомментировал происшествие на "АрселорМиттал Темиртау"

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал происшествие на заводе "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предварительно могу сказать, что в прошлом году департамент промышленной безопасности проводил проверку этого здания, было предписание не использовать его в рабочих целях. Можно было проводить только ремонтные работы при соблюдении всех правил техники безопасности", - цитирует zakon.kz акима Карагандинской области.
Он также сообщил, что ремонтные работы, которые проводила компания "Курылысмет", привели к этой трагедии.
По данным informburo.kz, сейчас идет расследование гибели рабочих на предприятии.
У департамента много вопросов к "Арселору". Сейчас идет расследование, полиция задержала двоих людей, которые занимали высокие посты в компании. В стране действуют законы, по которым мы имеем право привлечь к ответственности при несоблюдении правил. Завод построен более 60 лет назад, многие агрегаты требуют скорейшего дополнительного ремонта", - добавил Женис Касымбек.
Ранее сообщалось, что в результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека.