Женщину спасли из горящего здания в Жанаозене

АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Жанаозене бойцы Национальной гвардии Республики Казахстан спасли из огня женщину и помогли потушить пожар в одном из торговых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Возгорание произошло 9 сентября около 23.40. Находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков заметил задымление в торговом доме "Алтын дан". О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову, сообщает Polisia.kz

Капитан Бек Байбосынов оперативно прибыл на место пожара. Далее совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания до приезда пожарных расчетов.

В ходе разведки удалось выяснить, что внутри здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Для спасения женщины гвардейцы незамедлительно последовали внутрь горящего помещения. Найти пострадавшую удалось на втором этаже, в одной из комнат - она крепко спала. Бойцы Нацгвардии вынесли ее на свежий воздух, а затем сразу же оказали помощь в тушении пожара.

В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину возгорания.