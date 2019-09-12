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Число пострадавших при пожаре в гостинице в Туркестане выросло до 11

11.09.2019, 15:36 9640
Туркестан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Число пострадавших при пожаре в гостинице в Туркестане выросло до 11, передает Kazakhstan Today.
 

10 сентября в Туркестане в результате пожара в гостинице Royal Grand пострадали 11 человек. За медицинской помощью обратились 6 пожарных. Оказана медицинская помощь трем сотрудникам полиции и двум жителям города. В Центральную городскую больницу доставлено пятеро пострадавших, из них четверо были госпитализированы. Одному пострадавшему не потребовалась медицинская помощь. 3 человека были доставлены в травматологическую станцию", - сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области. 

 
По предварительным данным, пожар возник при заполнении трехтонной газовой цистерны. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. 
 
В свою очередь, в пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что сегодня в Туркестан прибыли министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и министр здравоохранения Елжан Биртанов. Они посетили в Центральной больнице сотрудников ДЧС, получивших ожоги и травмы в ходе тушения пожара в гостинице. Генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев пожелал пожарным скорейшего выздоровления и возвращения на службу. 
 
По информации полиции, во время пожара из гостиницы было эвакуировано 50 человек. Заместитель командира батальона патрульной полиции майор полиции Канат Ракишев и сотрудник управления по ЧС Туркестана майор гражданской защиты Болат Туйменов обошли все комнаты охваченной огнем гостиницы. В результате стражи порядка вынесли их горящего здания четырехлетнюю девочку и помогли спастись двум гражданам Турции. Жертв нет. 
 

При ликвидации пожара пострадали 5 сотрудников ДЧС по Туркестанской области, которые поступили в Центральную больницу с ожогами и травмами различной степени. Среди них в реанимации в тяжелом состоянии находится заместитель начальника ДЧС Туркестанской области подполковник гражданской защиты Абдугаппаров Бахытжан. На сегодня состояние его здоровья улучшается, врачи обещают перевести его в палату", - отметили в пресс-службе. 

 
В данное время по факту возгорания следователями управления полиции Туркестана проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 292 УК РК (Нарушение правил пожарной безопасности). Назначены экспертизы. 
 
 

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